Казахстан и Армения реализуют ряд культурных проектов

Культура
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Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с послом Армении в РК Арменом Гевондяном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

В ходе встречи было отмечено, что взаимодействие двух стран в рамках подписанной в прошлом году программы сотрудничества между министерством культуры и спорта РК и министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в области культуры на 2023-2025 годы, позволило укрепить партнерство и разработать новые совместные проекты.

Аида Балаева рассказала о том, что министерство является ключевым органом по регулированию сферы культуры, информации, религии, архивного дела, гражданского общества, молодежной и семейной политики, а также развитию креативных индустрий.

– В своем Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» глава государства обозначил важность развития отрасли креативной индустрии. Данная отрасль является еще одной точкой роста экономики и занятости, охватывающей медиа, кино, музыку, дизайн, образование и сферу информационных технологий.

В числе стратегических задач - продвижение и популяризация нашей культуры за рубежом, развитие киноиндустрии, анимации, сферы музейного дела, – отметила министр.

В свою очередь Армен Гевондян подчеркнул заинтересованность в проведении перекрестных Дней культуры.

– Мы, как и вы, заинтересованы во взаимном обогащении культур, в частности в организации культурно-гуманитарных проектов. Один из них уже реализован: открыт уголок, посвященный 120-летию одного из виднейших композиторов XX века, завоевавшего широкое признание миллионов любителей музыки во всем мире, Арама Хачатуряна, – сказал посол, попросив министра оказать содействие в открытии уголка армянской культуры.

В завершение Аида Балаева выразила надежду на долгосрочное сотрудничество и развитие отношений между Казахстаном и Арменией.

#культура #сотрудничество #Армения

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