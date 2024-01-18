Казахстан и Франция будут сотрудничать в области «зеленой» энергетики

Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом специальное Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как говорится в заключении к документу, основной целью специального соглашения является осуществление сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Казахстана.

Специальное соглашение направлено на продвижение проектов, которые будут содействовать переходу на экологически чистые технологии и сокращение выбросов, а также стабильности РК в единой электроэнергетической системе.

«В рамках специального соглашения планируется реализация крупных проектов. В соответствии с приложением 1 к специальному соглашению, стороны будут реализовывать проект «Мирный», который предусматривает реализацию, разработку, строительство и эксплуатацию гибридной электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт вблизи поселка Мирный Жамбылской области», – говорится в заключении.

Для обеспечения безопасной и устойчивой работы энергосистемы будет реализован механизм по хранению электрической энергии и урегулированию дисбалансов. Реализация проекта позволит продолжить развитие сектора ВИЭ, достичь принятых конкретных целевых индикаторов развития ВИЭ, которые предусматривают достижение 15% к 2030 году, а также сокращение ежегодных выбросов углекислого газа как минимум на 2 млн тонн

В рамках реализации проекта «Мирный» будет создано до 250 постоянных и 2 500 временных рабочих мест, привлечено порядка 820 млрд тенге инвестиций, выработано 3 600 млрд дополнительных кВтч «зеленой» энергии.