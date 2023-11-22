Казахстан и Франция будут сотрудничать в области "зеленой" энергетики

Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании принял ратификацию специального Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Как говорится в заключении к документу, основной целью специального соглашения является осуществление сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Казахстана.

Специальное соглашение направлено на продвижение проектов, которые будут содействовать переходу на экологически чистые технологии и сокращение выбросов, а также стабильности РК в единой электроэнергетической системе.

«В рамках специального соглашения планируется реализация крупных проектов. В соответствии с приложением 1 к специальному соглашению стороны будут реализовывать проект «Мирный», который предусматривает реализацию, разработку, строительство и эксплуатацию гибридной электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт вблизи поселка Мирный Жамбылской области.

Для обеспечения безопасной и устойчивой работы энергосистемы будет реализован механизм по хранению электрической энергии и урегулированию дисбалансов. Реализация проекта позволит продолжить развитие сектора ВИЭ, достичь принятых конкретных целевых индикаторов развития ВИЭ, которые предусматривают достижение 15% к 2030 году, а также сокращение ежегодных выбросов углекислого газа как минимум на 2 млн тонн», – говорится в заключении.

В рамках реализации проекта «Мирный» будет создано до 250 постоянных и 2 500 временных рабочих мест, привлечено порядка 820 млрд тенге инвестиций, выработано 3 600 млрд дополнительных кВтч «зеленой» энергии.

«Ратификация специального соглашения окажет положительный эффект на реализацию международных правовых обязательств Республики Казахстан по универсальным международным договорам в области борьбы с изменением климата в рамках системы ООН», – отмечается в документе.

#мажилис #Франция #международное сотрудничество #энергетика #ВИЭ #зеленая

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