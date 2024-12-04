Казахстан и Франция договорились о сотрудничестве в сохранении озера Балхаш

Водное хозяйство, Экология
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель документа – развитие сотрудничества в области сохранения озера Балхаш.

«Соглашение предусматривает выделение Министерству водных ресурсов и ирригации гранта в размере 1,35 млн евро на развитие управления водными ресурсами озера Балхаш. Французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера Балхаш, по результатам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года. В нем будут прописаны меры по сохранению внутренних вод водоема», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, министерство подписало с BRGM меморандум о взаимопонимании в области водных ресурсов. Документ предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Договоренность достигнута на международном саммите One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии при участии президента Касым-Жомарта Токаева и президента Франции Эмманюэля Макрона. Со стороны Министерства водных ресурсов и ирригации РК в церемонии подписания соглашения участвовал первый вице-министр Болат Бекнияз.

«Трехстороннее соглашение с AFD и BRGM направлено на изучение и устойчивое управления водой в бассейне озера Балхаш. Документ предусматривает измерение и анализ состояния воды, моделирование климатических и антропогенных влияний, а также прогнозирование водного баланса до 2040 года. Одна из целей проекта – оптимизация режима работы Капчагайского водохранилища для стабилизации уровня озера Балхаш. По результатам исследования будут проведены мероприятия по очистке рек, предотвращению деградации почв и загрязнения воды, развитию рыбного хозяйства и экологического туризма, а также созданию нормативно-правовой базы для охраны озера», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
#Франция #Балхаш #исследование

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