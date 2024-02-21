Казахстан и Испания намерены сотрудничать в сфере разведки подземных вод

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Испании в Казахстане Хорхе Урбиолой Лопесом де Монтенегро. Стороны обсудили сотрудничество в области разведки подземных вод, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Вместе с послом во встрече приняли участие представители испанской компании Xcalibur Smart Mapping, занимающейся составлением детальных карт полезных ископаемых и других ресурсов, включая воду. Полученные таким образом данные могут быть использованы для разведки месторождений подземных вод, а также могут оптимизировать расходы на их поиски.

По словам испанских бизнесменов, их технологии широко используются в Австралии, Канаде, США и Европе. Также гости выразили готовность помочь в привлечении грантов и финансирования для совместных проектов.