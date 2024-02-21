Казахстан и Испания намерены сотрудничать в сфере разведки подземных вод

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Испании в Казахстане Хорхе Урбиолой Лопесом де Монтенегро. Стороны обсудили сотрудничество в области разведки подземных вод, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Вместе с послом во встрече приняли участие представители испанской компании Xcalibur Smart Mapping, занимающейся составлением детальных карт полезных ископаемых и других ресурсов, включая воду. Полученные таким образом данные могут быть использованы для разведки месторождений подземных вод, а также могут оптимизировать расходы на их поиски.

По словам испанских бизнесменов, их технологии широко используются в Австралии, Канаде, США и Европе. Также гости выразили готовность помочь в привлечении грантов и финансирования для совместных проектов.

– Мы нацелены планомерно увеличивать долю использования восстанавливаемых подземных вод в экономике и питьевом водоснабжении, поэтому опыт Испании в разведке водных ресурсов может быть очень полезен. В этом году стратегическому партнерству наших стран исполняется 15 лет. Вода – стратегический ресурс, поэтому мы обязательно рассмотрим все возможные направления двустороннего сотрудничества, – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

#технологии #Испания #водные ресурсы

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