Казахстан и Испания намерены сотрудничать в сфере разведки подземных вод

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с послом Испании в Казахстане Хорхе Урбиолой Лопесом де Монтенегро. Стороны обсудили сотрудничество в области разведки подземных вод, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Вместе с послом во встрече приняли участие представители испанской компании Xcalibur Smart Mapping, занимающейся составлением детальных карт полезных ископаемых и других ресурсов, включая воду. Полученные таким образом данные могут быть использованы для разведки месторождений подземных вод, а также могут оптимизировать расходы на их поиски.
По словам испанских бизнесменов, их технологии широко используются в Австралии, Канаде, США и Европе. Также гости выразили готовность помочь в привлечении грантов и финансирования для совместных проектов.
– Мы нацелены планомерно увеличивать долю использования восстанавливаемых подземных вод в экономике и питьевом водоснабжении, поэтому опыт Испании в разведке водных ресурсов может быть очень полезен. В этом году стратегическому партнерству наших стран исполняется 15 лет. Вода – стратегический ресурс, поэтому мы обязательно рассмотрим все возможные направления двустороннего сотрудничества, – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.