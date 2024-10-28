Казахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денег

Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с гендиректором Хамидом Аль Зааби, передает Kazpravda.kz

Фото: АФМ

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов.

Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов.

Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.

С коллегами из ОАЭ достигнуто соглашение о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).

Напомним, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.

В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по рискам, связанным с цифровыми активами, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.