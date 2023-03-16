Казахстан и Россия будут открывать филиалы вузов на паритетной основе

Обучение в филиалах может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением в рамках образовательных программ казахского языка и истории страны нахождения филиалов.

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Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В рамках реализации соглашения предусматривается получение казахстанской лицензии при открытии филиалов российских образовательных организаций высшего образования в Республике Казахстан.

Обучение в филиалах может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением в рамках образовательных программ казахского языка и истории страны нахождения филиалов.

Государственный контроль и аккредитация будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также предусматривается выдача обучившимся документов об образовании казахстанского и российского образцов.

«Реализация соглашения не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета. На основании соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сторонами будет закреплено открытие филиалов вузов на паритетной основе», - говорится в заключении к документу.