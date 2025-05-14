Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в издании CEOWORLD Magazine и основанном на комплексном индексе Human Progress Index

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Согласно данным опроса более 250 тысяч человек по всему миру, Республика Казахстан заняла 70-е место среди 196 стран по индексу качества жизни.

Первое место в мировом рейтинге занимает Швейцария, следом расположились две скандинавские страны - Норвегия и Исландия.

Среди стран постсоветского пространства Казахстан располагается позади прибалтийских республик (Эстония – 33, Литва – 39, Латвия – 41), и России (59-е место), однако значительно опережает большинство других стран бывшего СССР, находящиеся в рейтинге ниже (с 78-го по 128-е места).

Среди центрально-азиатских республик Туркменистан занимает 96-е место, Узбекистан на 108-м месте, Кыргызстан (119), а Таджикистан - 128-й.

Индекс HPI структурирован по категориям стабильности, удовлетворенности и баланса свобод.