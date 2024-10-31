Казахстан намерен привлечь к 2029 году $150 млрд иностранных инвестиций

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Приветствуя участников мероприятия, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Совет стал важнейшей диалоговой площадкой для обсуждения вопросов улучшения инвестиционного климата. Ссылаясь на данные Международного института развития менеджмента (IMD), он подчеркнул, что наша страна вошла в топ-35 конкурентоспособных стран мира.

– Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Для реализации этой цели Инвестиционный штаб при правительстве наделен расширенными полномочиями по оперативному решению возникающих проблем. В мае текущего года мною был подписан Указ, усиливший базу для существенной либерализации национальной экономики. Мы продолжим последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и рассказал о мерах по повышению эффективности и прозрачности процессов в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. По его словам, Казахстан за последние 6 лет привлек частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.

В настоящее время на территории страны порядка 1,6 млн квадратных км открыты для получения права недропользования на геологоразведку.

– Недавно принятый Национальный инфраструктурный план до 2029 года открывает «окно возможностей» для местных производителей. Будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем в 86 млрд долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации офтейк-контрактов. Для промышленного роста необходима высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Мы ищем инвесторов, готовых повысить качество технического и профессионального образования в Казахстане и развивать соответствующую инфраструктуру, – заявил президент.

Характеризуя ситуацию в энергетическом секторе, глава государства отметил заслуги международных нефтяных компаний, которые сыграли важную роль в развитии страны

– Иностранные инвесторы вложили капитал, предоставили передовые технологии и высококвалифицированную рабочую силу. Их инвестиции способствовали росту нашей энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти. Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 млн тонн в год, – сказал президент.

Как было отмечено далее, ключевое значение для диверсификации экономики имеет также расширение нефтехимической промышленности.

– В 2022 году мы запустили крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60 % внутреннего спроса и экспортирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. В проработке – ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 млрд долларов, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в речи было уделено повышению инвестиционной привлекательности сектора «чистой энергетики». В частности, достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане 43 ГВт «зеленых» проектов с такими мировыми компаниям как Total, Svevind, ACWA Power и Masdar. Кроме того, Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики.

– Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной электростанции, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта, – добавил президент Казахстана.

Следующей отраслью, заслуживающей внимания инвесторов, был назван агропромышленный сектор

– Развитие сельского хозяйства Казахстана – стратегический приоритет для обеспечения продовольственной безопасности в регионе Центральной Азии. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют более 200 млн га. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив 5 млрд долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более 100 проектов стоимостью 5 млрд долларов с участием иностранных инвесторов, – сказал глава государства.

В транспортно-логистическом секторе Казахстан нацелен на укрепление своих позиций в качестве ключевого евразийского транзитного узла. В стране планируется отремонтировать 11 тысяч километров старых железных дорог и построить более 5 тысяч новых. Приоритетом является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, поэтому ключевое внимание уделяется инвестициям, направленным на развитие его инфраструктуры путем строительства новых грузовых терминалов и производства транспортных судов.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах защиты прав инвесторов и улучшения регуляторной политики

Было отмечено, что одной из задач проводимой модернизации правовой и судебной системы является формирование благоприятного инвестиционного климата. Расширяется цифровое взаимодействие между правительством и инвесторами. До конца года планируется запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, которая позволит отслеживать реализацию проектов в режиме реального времени.

Новый Налоговый кодекс будет способствовать активизации инвестиционного цикла, устанавливая налоговые преференции, суть которых заключается в праве отнести на вычет все затраты, связанные с приобретением машин, оборудования и программного обеспечения.

В контексте укрепления сотрудничества в финансовом секторе Казахстан делает акцент на работу Международного финансового центра «Астана». МФЦА – это уникальное для региона учреждение, которое объединяет лучший опыт ведущих финансовых центров мира.

В заключение президент заявил о важности продолжения диалога между членами Совета и государственными органами, направленного на улучшение инвестиционного климата в стране, реализацию новых инициатив и конкретных проектов.

В ходе мероприятия также выступили президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, президент компании Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю Делеони, главный исполнительный директор ПАО «Лукойл» Вадим Воробьев.