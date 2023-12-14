Казахстан не поддержал одно из решений на заседании Совета ЕЭК

Международное сотрудничество, Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На заседании Совета ЕЭК, прошедшем в режиме онлайн, рассмотрели и приняли решения по широкому спектру вопросов в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля, информационного обмена, масложировой и алкогольной продукции. Казахстанскую сторону возглавил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан не поддержал очередной перенос даты вступления в действие технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» на 1 января 2025 года. Документ, определяющий требования к алкогольной продукции, был разработан и принят еще в 2018 году, но сроки его ввода в действие неоднократно переносились на 2022 и 2024 годы по разным причинам.

Учитывая, что в стране ежегодно регистрируется более 11 тысяч случаев отравления суррогатным алкоголем, а на рынке обращается более 5% алкогольной продукции, несоответствующей показателям безопасности и качества, казахстанские эксперты настояли на сокращении срока переноса ввода в действие регламента с 2025 года на 1 июля 2024 года.

В течение шести месяцев будут проведены все процедуры внутригосударственного согласования и решены вопросы регулирования пивоваренной и винодельческой продукции.

Также на заседании Совета ЕЭК утвердили перечень товаров и условий, при которых грузы не будут отслеживаться с помощью навигационных пломб во время таможенного транзита. Принятая мера – временная и касается только отдельных случаев. В перечень вошли, в том числе товары, декларантом которых выступает уполномоченный экономический оператор, а также перевозимые с применением книжки МДП (международные дорожные перевозки) и в рамках сквозного транзита.

Одобрены изменения в порядок проведения карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕАЭС. Доработанный проект предусматривает осуществление фитосанитарного контроля с применением системы управления риском с учетом интегрального индекса, который будет основан на характере распространения карантинного объекта в стране происхождения подкарантинной продукции.

Также изменения устанавливают ряд конкретных случаев, когда подкарантинная продукция подлежит возврату, обеззараживанию или уничтожению за счет ее собственника. Кроме того, из документа исключено одно обстоятельство, при котором фитосанитарный сертификат признавался недействительным. Таким образом, изменения позволят сократить время проведения первичного карантинного фитосанитарного контроля, внедрить единообразный подход должностных лиц уполномоченных госорганов при принятии решений в отношении партий подкарантинной продукции.

Решением Совета утверждены Правила регулирования обращения дезинфицирующих, дезинсекционных и дезакаризационных средств ветеринарного назначения на таможенной территории ЕАЭС. Работа над документом велась с 2014 года, но была приостановлена из-за неурегулированных на то время вопросов по схемам регистрации в Союзе ветеринарных лекарственных препаратов и диагностических средств ветеринарного назначения.

#заседание #совет #ЕЭК

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