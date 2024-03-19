Казахстан откроет торговое представительство в Урумчи

Международное сотрудничество, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом стало известно на встрече министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем и главой СУАР Эркином Туниязом, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли

По данным Минторговли, в 2023 году товарооборот между Казахстаном и КНР достиг 31,5 млрд долларов, из них на долю СУАР приходится свыше 64%, или 20,3 млрд долларов. Китай занимает ведущее место во внешней торговле Казахстана.

Министр торговли и интеграции Казахстана акцентировал внимание собеседников на новых подходах в продвижении экспорта. Сегодня особое значение во внешней торговле с Китаем приобретает принцип регионализации.

«С каждой из провинций проводится адресная работа, разрабатывается план совместных действий по наращиванию торговли и привлечению инвестиций в проекты по приоритетным областям. Казахстанский бизнес проявляет все больше заинтересованности в поставке продукции на рынок Китая. Мы очень ценим поддержку руководства СУАР в решении вопросов доступа отечественных товаров в КНР», - отметил он.

По словам Армана Шаккалиева, отечественные производители в ближайшие два года готовы отправить на экспорт более 250 тысяч тонн растительного масла и другой продукции. 

На встрече собеседники затронули вопросы подготовки к проведению ежегодной выставки ЭКСПО Китай-Евразия и открытие казахстанского торгового представительства в г. Урумчи.

«Для увеличения торговли между нашими странами, в частности с СУАР, глава государства поручил открыть торговое представительство в Урумчи. Подведомственная министерству организация QazTrade будет заниматься деятельностью этого представительства. В перспективе оно станет проводником между нашими производителями и компаниями СУАР, заинтересованными в закупе продукции», - сказал министр.

Он также пояснил, что QazTrade будет заниматься поиском потенциальных импортеров казахстанской продукции на рынке Китая, вести переговоры с деловыми кругами КНР по вопросам экспортно-импортных отношений с Казахстаном, а также проводить бизнес-миссии для представителей бизнеса, обеспечивать участие в международных выставках и других мероприятиях. 

Церемонию открытия торгового представительства Казахстана в Урумчи Арман Шаккалиев предложил провести в рамках июльского заседания Совета глав государств-членов ШОС, которое состоится в Астане. Арман Шаккалиев также подтвердил участие казахстанских предпринимателей в международной выставке ЭКСПО в Урумчи, которая в этом году пройдет с 26 по 30 июня.

В конце встречи господин Ма Синжуй анонсировал проведение III-го форума приграничного сотрудничества Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, который пройдет в июне, в рамках выставки Китай-Евразия в г. Урумчи. Он пригласил казахстанскую сторону принять в нем участие.

#КНР #Минторговли #Урумчи

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