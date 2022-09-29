"Казахстан отправляет военную технику в Россию": фейковое видео распространяют в Казнете

В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она направляется из Казахстана в Россию. Это не так, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию опровергли в Министерстве обороны Казахстана.

«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве также сообщили, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ. Информация об учениях размещена на официальном сайте Министерства обороны РК. В ней сказано, что они проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях. Участие в них принимают Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022».

«На эти учения в нашу страну прибывают воинские контингенты государств – членов ОДКБ. Их передвижение осуществляется различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации», – отмечается в публикации.