Вводили ли в Казахстане выплату за НДС, ответило Минтруда
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Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло введение в стране выплаты за НДС, сообщает Kazpravda.kz
«Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК ввело выплату за НДС, не соответствует действительности», – отметили в ведомстве, призвав казахстанцев доверять только официальным источникам.
В МТСЗН напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.