"Ложь и абсурд" – акимат Астаны о строительстве ЖК вместо школ и детсадов

В соцсетях одного из общественных объединений распространяется ложная информация о смене проекта детальной планировки (ПДП) с соцобъектов якобы на жилые комплексы в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В городской администрации отметили, что информация, опубликованная общественным объединением Menin Elim Dala, абсурдна и на 100% не соответствует действительности.

«Ни один социальный объект не был заменен на МЖК в текущем году. Ни один ЖК в Астане не будет построен на месте планируемых социальных объектов. Более того, по более чем 60 ЖК и коммерческим объектам ПДП был изменен на социальные объекты: школы, детсады, общественные и дворовые пространства и другое», – заявили в акимате, дав раскладку по участкам.

По району Есиль:

- в 2015 году предполагалось размещение здания департамента полиции по улице Туркестан, около здания №20. Акимат инициировал изменение в ПДП на этой территории на дворец школьников и поликлинику;

- по действующему ПДП по улице Онгарсыновой предусмотрено размещение общеобразовательной школы. Также на смежном участке будет построен дворец школьников. То есть будут и госшкола, и дворец школьников;

- на участке в районе улицы Рыскулова и комплекса ЭКСПО-2017 также будет построена школа;

- в районе улицы Керей, Жанибек хандар и в районе ЖК «Багыстан», как и ранее планировалось, будут построены 2 детсада.

По району Алматы:

- по действующему ПДП по улицам Панфилова и А91 предусмотрено размещение двух общеобразовательных государственных школ;

- по действующему ПДП по улице Толебаева сохраняется строительство детсада. Также будет построен дворец школьников;

- в границах трассы Астана – Караганда вместо МЖК будет построена Академия по ЧС. Строительство детского сада будет сохранено. Кроме того, в этом жилом массиве будет построено еще 3 детских сада. Дополнительной жилой застройки не предусматривается;

- по улице Нажимеденова, участок 56, МЖК будет заменен на малоэтажный ТРЦ, а встроенное детское дошкольное учреждение остается;

- по улице Токпанова, как и ранее планировалось, разместится детский сад на 320 мест.

- по действующему ПДП по улице Нажимеденова, как ранее планировалось, предусмотрено строительство детского сада.

По району Сарыарка:

- 2 общежития: эти дома были признаны аварийными и были снесены. ПДП на общежития сохранено. Строительство МЖК не предусмотрено.

По району Нура:

- касательно переноса красных линий на участке, который находится на берегу реки Есиль между районами Нура и Сарыарка, то там будет городской пляж. Данный участок не относится к группам озер Малого Талдыколя.

- по улице Омарова прежнее ПДП – ЖК со встроенным детским садом – также остается без изменений.

По району Байконыр:

- пристройка к школе: с учетом того, что в районе пересечения улиц Игилик и Тайбурыл-2 нет досуговых и спортивных центров для детей, принято решение о строительстве дворца школьников.