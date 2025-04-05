Расходы на их содержание будут покрываться спонсорами или частными инвесторами, передает Kazpravda.kz

Фото: ФК «Астана»

В Казахстане спортсмены-легионеры из-за рубежа больше не получают финансирование из государственного бюджета. Если они хотят играть в отечественных командах, их расходы должны покрываться только спонсорами или частными инвесторами.