Казахстан перестал финансировать спортсменов-легионеров
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Расходы на их содержание будут покрываться спонсорами или частными инвесторами, передает Kazpravda.kz
В Казахстане спортсмены-легионеры из-за рубежа больше не получают финансирование из государственного бюджета. Если они хотят играть в отечественных командах, их расходы должны покрываться только спонсорами или частными инвесторами.
«Это решение принято для создания условий для отечественных спортсменов, развития собственных кадров и привлечения частных средств в спорт. Таким образом, основное внимание теперь уделяется нашим спортсменам», - говорится в сообщении Минтуризма и спорта РК.