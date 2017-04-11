Экономика
Казахстан планирует экспортировать первую партию сухого кобыльего молока
Ботагоз Балтабаева
В Казахстане уже этим летом первую партию сухого кобыльего молока "Саумал" планируют отправить на экспорт. Об этом сообщил заместитель директора компании "Евразия Инвест ltd" Галымжан Мейрамбеков в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает Kazpravda.kz.

"Наша цель сделать Казахстан узнаваемым не только благодаря нефти и газу, как это сейчас есть, а чтобы в мире узнали также, что это родина кобыльего молока. Потому что наши предки ели только конину, пили только саумалы кумыс, при этом не болели сегодняшними болезнями: аллергией, астмой, иммунодефицитом, различными язвами, а также имели по 10–15 детей", – сказал Мейрамбеков.

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Заместитель директора сообщил, что на сегодня есть заинтересованные компании из КНР, США, Европы, Южной Кореи и Японии, которые уже получили образцы казахстанской продукции и готовы ее приобретать. Однако, по его словам, существуют некоторые барьеры.

"Единственный открытый вопрос – это разрешающие документы. К сожалению, Казахстан еще не поставлял в эти страны молочную продукцию, поэтому весь путь аккредитации приходится проходить с нуля. Думаю, что с помощью МСХ до конца лета мы отправим первую партию на экспорт", – отметил Мейрамбеков.

Кроме того, он поведал о преимуществах производства отечественного кобыльего молока, которые и привлекают иностранцев.

"Самое главное, наше сухое молоко более чем на 90% схоже с натуральным, которое только что подоили. И это все благодаря технологии сублимации – бережного сушения продуктов питания через заморозку, то есть через низкие температуры. Если сравнивать с производством сухого коровьего молока, то там сушат при высоких температурах, распылительным методом сушки, при котором происходит необратимая тепловая денатурация белков, если говорить простым языком, оно становится бесполезным", – подчеркнул Мейрамбеков.

Также замдиректора "Евразия Инвест ltd" поделился с перспективами на ближайшие годы.

"В Казахстане имеется порядка 2 миллионов лошадей, из них 1 миллион – кобылы, в ближайшие 5–7 лет мы прогнозируем, что будут доиться порядка ста тысяч голов, то есть 10% от имеющихся кобыл, и это молоко будет поставляться к нам на переработку. При этом снимается вопрос безработицы в селах, а также простаивания пастбищных земель", – добавил Мейрамбеков.

Крупнейший в мире завод по переработке кобыльего молока, введенный в эксплуатацию в 2015 году, находится в Осакаровском районе Карагандинской области. Поголовье хозяйства составляет порядка полутора тысяч кобыл, которые пасутся на территории 25 тысяч гектаров и подкармливаются травяными и зерновыми культурами, выращенными на собственных богарных и поливных землях. В проект было инвестировано более 2 миллиардов тенге. На данный момент, как сообщил Мейрамбеков, на заводе работают 150 сотрудников.

"Мы используем немецкую технологию, внедренную ее основателем Гансом Цольманом. Одним из основных условий его прихода в Казахстан было строительство суперсовременного по всем международным стандартам завода, а также выпуск высококачественной продукции, как и в Германии. Эти два пункта мы уже выполнили", – резюмировал Мейрамбеков.

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