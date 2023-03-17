Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028

В преддверии Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе Казахстан намерен организовать квалификационный турнир по тяжелой атлетике.

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О планах организовать масштабное соревнование Азии в Казахстане на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает Kazpravda.kz.

«Встретился с президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммедом Джалуда. Он выразил готовность поддержать нашу инициативу, особо подчеркнув высокий уровень организации чемпионата мира 2014 года, который прошел в Алматы», - поделился министр.

С его слов, президент международной федерации назвал чемпионат одним из лучших на своей памяти.

«Также президент IWF высоко оценил уровень подготовки наших спортсменов, включая тех, что выступят в конце марта на юношеском чемпионате мира в Албании. И акцентировал внимание на том, что у Казахстана есть все шансы быть в лидерах на Азиатских и Олимпийских играх», - сообщил Оралов.

Министр также отметил, что пригласил Джалуда на открытие Республиканской базы олимпийской подготовки в Алматы, запланированное на этот год.