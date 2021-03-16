Экономика
Казахстан поднялся на 12 позиций в рейтинге стран мира по достижению целей устойчивого развития
Екатерина Елисеева
На 12 позиций поднялся Казахстан в рейтинге стран мира по индексу прогресса ЦУР. Об этом стало известно в ходе V заседания Координационного совета по Целям устойчивого развития (ЦУР), прошедшего под председательством Первого заместителя Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

"В частности, затронуты вопросы прогресса по достижению ЦУР в постоковидный период, результатов оценки финансирования в целях развития, национальных индикаторов ЦУР и реализации новой Рамочной программы ООН по устойчивому развитию на 2021-2025 гг. Программы ЦУР разделены на 5 групп и закреплены за министерствами иностранных дел, труда и социальной защиты населения, национальной экономики, информации и общественного развития, энергетики", – говорится в сообщении. 

Ответственные лица по каждому направлению ознакомили участников заседания с ходом реализации программ, итогами работы в 2020 году и рассказали о сотрудничестве между Казахстаном и ООН на предстоящие 5 лет.

Также был обсужден перечень национальных индикаторов ЦУР до 2030 года. Данный перечень включает в себя более 200 пунктов.

Первый вице-премьер Смаилов отметил, что внедрение принципов ЦУР позволит значительно повысить качество жизни населения, приблизить к международным стандартам, укрепить международный имидж.

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