Казахстан поднялся в мировом рейтинге по развитию креативной индустрии
155
Маргулан Бейсекенов
Открытие Корпоративного фонда развития креативной индустрии стало ключевым этапом в поддержке творческого сектора. Поиск талантов, развитие проектов и продвижение отечественного креативного продукта на международные рынки – такие задачи стоят перед новым институтом. На его территории будет расположен современный шоурум, где талантливые авторы анимации, цифрового контента и других направлений креативной индустрии смогут представлять свои проекты.