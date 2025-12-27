Финансирование планируется осуществлять за счет отчислений от дохода единого оператора лотереи в размере 3%, средств республиканского бюджета (с последующим ежегодным уменьшением), а также спонсорских и благотворительных средств. Такой механизм позволит обеспечить устойчивую поддержку креативных проектов и стимулировать развитие новых индустрий.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, всего за пос­ледний год инвестиции в сферу творчества, искусства и развлечений выросли более чем на 30%. Кроме того, объем экспорта творческих продуктов в прошлом году превысил 250 млрд долларов.

На сегодня добавленная стои­мость креативного сектора превысила 2 млрд долларов. Напомним, что субъекты креа­тивной индустрии освобож­дены от ИПН, КПН, НДС и платят единый налог – 2–4%, юридические лица – 8%. Необходимо отметить, что после налоговых послаблений количество занятых и субъектов креативной индуст­рии вырос­ло на 15% и на сегодняшний день составляет 46 667 субъектов МСБ, в которых задействовано 143 тыс. человек.

Заметную долю креативного сектора занимают такие сферы, как IT и геймдевелопмент, кино и анимация, архитектура и мода, фотография, ремесленничество. Больше всего креаторов зарегистрировано в Алматинской, Туркестанской и Карагандинской областях. В числе топов также три казахстанских мегаполиса – Астана, Алматы и Шымкент.

Еще один яркий итог года – креативные хабы открыты во всех 20 регионах Казахстана. К этой цели шли два года. Стоит отметить, что акиматы получили полномочия соз­давать такие центры за счет региональных бюджетов, что делает развитие креативной инфраструктуры устойчивым и доступным на местах.

Инициатором масштабных преобразований в этой сфере выступает Президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства неоднократно подчеркивал, что креативный сектор – это стратегическое направление, способное стать источником укрепления национальной идентичности и устойчивого экономического развития.

В этом году Президент подписал закон, закрепляющий основы развития креативной индустрии. Документ определил полномочия государственных органов и местных исполнительных властей. Также разработаны и приняты Правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, которые определяют порядок оказания финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки субъектам креативной индустрии.

Кроме того, вопрос развития креативной индустрии Глава государства поднимает на международном уровне. Так, на форуме «Цент­ральная Азия – Россия» в Душанбе Касым-Жомарт

Токаев предложил странам СНГ создать Ассоциацию креативной индустрии – платформу для поддержки талантов и реализации совместных проектов. Также по его инициативе в 2026 году в Алматы пройдет Форум креа­тивной индустрии тюркского мира.

Совершенствование законодательной основы продолжается. В Мажилисе поддержали второй пакет мер поддержки креаторов.

Как итог проделанной работы – международная оценка. По показателю «Креативная индустрия и услуги» в рейтинге Global Innovation Index ВОИС Казахстан поднялся с 65-го на 61-е место. Еще два года назад у страны была 90-я позиция.