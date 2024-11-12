Казахстан подписал с ИБР соглашение о финансировании проекта по водным ресурсам

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации достигнутых соглашений и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в области охраны окружающей среды, включая меры по смягчению последствий изменения климата и переходу на «зеленую» энергетику.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этих инициатив в контексте глобальных экологических вызовов и стремления Казахстана к устойчивому развитию. Президент Казахстана высоко оценил итоги круглого стола Арабской координационной группы, состоявшегося в сентябре этого года в Астане. Это мероприятие продемонстрировало взаимную приверженность углублению многостороннего сотрудничества в реализации стратегических проектов.

Глава государства приветствовал подписание первой фазы финансового и технического соглашения по проекту «Развитие водных ресурсов, устойчивых к изменению климата». Реализация данного проекта позволит построить и модернизировать 8 водоемов, 1 контррегулятор и 115 каналов общей протяженностью 3450 км в 7 областях Казахстана, что обеспечит устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных земель площадью более 332 тысяч гектаров.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность руководству Исламского банка развития за неизменную поддержку, которая играет важную роль в устойчивом экономическом развитии Казахстана.

По итогам переговоров состоялся обмен подписанным документом. Сумма соглашения составляет 1,153 млрд долларов, включая грант в размере 3,5 млн долларов. Этот проект является крупнейшим по объему финансирования за 51-летнюю историю банка.

Как сообщили в Акорде, правительство Казахстана и Исламский банк развития подписали соглашение о финансировании проекта освоения водных ресурсов.

#президент #ИБР

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