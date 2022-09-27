Фото: primeminister.kz
Правительство , Сельское хозяйство
Казахстан полностью обеспечил себя хлебом – Смаилов

Предварительные итоги уборочной кампании рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Как доложил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га. Площадь уборки зерновых составляет 16,1 млн га.

По его словам, благоприятные погодные условия позволили провести большую часть уборочной кампании без простоев. В итоге на сегодняшний день всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, то есть 96,3% от общей уборочной площади. При средней урожайности 13 ц/га намолочено 20,1 млн тонн зерна.

В разрезе культур убрано: 12,6 млн га пшеницы, 1,4 млн га масличных культур, 164,5 тыс. га картофеля, 149,6 тыс. га овощных культур.

Министр подчеркнул, что прогнозируемый валовый сбор социально важных культур позволит обеспечить внутреннюю потребность республики. Благоприятные условия текущего года положительно сказались и на качестве урожая.

С докладами также выступили акимы Акмолинской области Ермек Маржикпаев, Костанайской области Архимед Мухамбетов, Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день уборочные работы практически завершены, а объем урожая ожидается выше среднегодовых показателей. В частности, по зерновым культурам планируется собрать свыше 18 млн тонн.

«Дальнейшая задача – обеспечить сохранность урожая. Следует четко распределить объемы для покрытия внутренней потребности и выполнения экспортных обязательств. Как видим, в текущем году Казахстан полностью обеспечил себя хлебом», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также отметил положительную динамику урожайности: в прошлом году средняя урожайность составляла 9,8 ц/га, а сегодня – 13 ц/га, что на 30% выше.

«Это результат плодотворной работы наших работников сельского хозяйства. В этой связи хотел бы поздравить с хорошим урожаем всех аграриев, кто занят в этой сфере, и поблагодарить за ваш нелегкий труд», — сказал он.

Премьер-министр поручил обеспечить полное и качественное завершение уборочных работ в кратчайшие сроки, не допустить ухудшения качества зерна, а также принять меры по его бесперебойной транспортировке.

«Акимам регионов нужно держать на постоянном контроле своевременность приемки урожая элеваторами. Также важно обеспечить засыпку семян в полной потребности под урожай 2023 года», — заключил Алихан Смаилов.

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