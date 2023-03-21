Основные выводы таковы: внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам.

Как отметил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия ШОС признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными и выражает благодарность МИД и Центризбиркому Казахстана за оказанное содействие по обеспечению деятельности международных наблюдателей.

Председатель Комитета по делам национальностей Государст­венной Думы Федерального Соб­рания Российской Федерации Геннадий Семигин подчеркнул высокий уровень организации голосования.

– Мы не обсуждаем результаты выборов, но с уверенностью можем сказать, что сделан шаг в развитии многопартийности в Парламенте Казахстана. Еще один важный шаг – предоставление 30% мест одномандатникам, – сказал Геннадий Семигин.

Наличие графы «Против всех» спикер также назвал элементом демократии. По просьбе казахстанских журналистов он прокомментировал процесс политической трансформации в нашей стране.

– Все шаги, которые предпринял Президент Казахстана за этот год, мы считаем шагами мужественными, правильными, юридически обоснованными, все они осуществлены при поддержке казахстанцев. Это серьезнейший шаг в развитии демократической политической системы, – констатировал российский гость. – Продолжаются реформы в социально-экономическом, политическом плане, идет кадровая смена, и сегодня Казахстан может быть примером для целого ряда стран СНГ с точки зрения смелого движения в систему демократических преобразований. Я думаю, эти преобразования дадут серьезный результат и в уровне качества жизни, и в достижении тех результатов, которые ставит Президент. У Казахстана есть большой потенциал! Ваша страна демонст­рирует открытость, проводит реформы, и даже многим западным странам есть чему у вас поучиться, – заявил он.