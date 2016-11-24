Казахстан примет участие в международной олимпиаде по робототехнике

25 – 27 ноября в Нью-Дели (Индия) пройдет международная олимпиада по робототехнике (World Robot Olympiad – WRO-2016), в рамках которой выступит национальная сборная команда казахстанских школьников и студентов, передает Kazpravda.kz
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Генеральным спонсором и одним из организаторов WRO-2016 является компания LEGO Education.
Победители республиканских соревнований WRO в Казахстане составили национальную сборную республики, которая будет представлять свою страну в финальном этапе Всемирной олимпиады по робототехнике в индийском Нью-Дели. Тематика WRO-2016 – борьба с отходами.
В этом году Казахстан имеет мощную национальную сборную, которая разработала роботов для сортировки мусора, заводы по его переработке и другие технологические новинки. Возраст участников от 9 до 25 лет, основной костяк 9-19 лет.
"Во всем мире робототехника признана одним из самых популярных способов стимулирования интереса у детей к математике, физике, технологии и другим наукам. Целью WRO является не столько привлечение внимания к робототехнике, сколько развитие навыков командной работы, креативного мышления и творческого подхода к решению проблем", – отметил Президент компании LEGO Education Эсбен Старк Йоргенсон.
Соревнования WRO имеют 12-летнюю историю. World Robot Olympiad призвана посредством робототехники развить в школьниках и студентах творческие навыки и способность решать проблемы. WRO проводится в более чем 50 странах мира, при этом свыше 20 000 команд каждый год участвуют в соревнованиях этой олимпиады.