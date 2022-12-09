Казахстан привлечет международных экспертов для оценки деятельности "АрселорМиттал Темиртау"

При этом на период проведения оценки компания обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Алихан Смаилов высказал серьезную обеспокоенность состоянием безопасности на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ).

В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние соболезнования в связи с трагическими случаями, приведшими к гибели людей, и признал ответственность АМТ за обеспечение безопасности своих сотрудников.

Он подтвердил решимость ArcelorMittal продолжать работу по улучшению производственной безопасности и пообещал полную поддержку со стороны компании семьям погибших.

Виджай Гоял также подчеркнул, что руководство АМТ готово оказывать полное содействие текущим расследованиям Генеральной прокуратуры.

По итогам встречи между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ подписан меморандум, согласно которому казахстанской стороной будут привлечены международные эксперты для оценки деятельности компании.

При этом на период проведения оценки АМТ обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.