Казахстан привлечет международных экспертов для оценки деятельности "АрселорМиттал Темиртау"

При этом на период проведения оценки компания обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Алихан Смаилов высказал серьезную обеспокоенность состоянием безопасности на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ).
В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние соболезнования в связи с трагическими случаями, приведшими к гибели людей, и признал ответственность АМТ за обеспечение безопасности своих сотрудников.
Он подтвердил решимость ArcelorMittal продолжать работу по улучшению производственной безопасности и пообещал полную поддержку со стороны компании семьям погибших.
Виджай Гоял также подчеркнул, что руководство АМТ готово оказывать полное содействие текущим расследованиям Генеральной прокуратуры.
По итогам встречи между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ подписан меморандум, согласно которому казахстанской стороной будут привлечены международные эксперты для оценки деятельности компании.
При этом на период проведения оценки АМТ обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.