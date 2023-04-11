Казахстан привлек рекордный объем прямых иностранных инвестиций

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
840

По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $28 млрд, что на 17,7% больше результатов 2021 года ($23,8 млрд). Это рекордный показатель за последние 10 лет – в 2012 году объем ПИИ достигал $28,9 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Таким образом, благодаря действиям Правительства и акиматов регионов за прошлый год промежуточные целевые индикаторы Концепции инвестиционной политики РК до 2026 года были перевыполнены на 14,3% (план – $24 млрд).

Лидерами по объему инвестиций в республику стали Нидерланды – $8,33 млрд (рост на 19,7%), США – $5,1 млрд (+81,9%), Швейцария – $2,8 млрд (+2,4%), Бельгия – $1,56 млрд (+46%), Россия – $1,52 млрд (-19,7%), Южная Корея – $1,48 млрд (+84,8%), Китай – $1,43 млрд (-22,5%), Франция – $770,2 млн (+27,4%), Великобритания – $661 млн (-35,7%) и Германия – $469,5 млн (+45,4%).

В разрезе отраслей наибольший объем инвестиций был направлен в горнодобывающую промышленность – $12,1 млрд (+25%), обрабатывающую промышленность – $5,6 млрд (+3%), оптовую и розничную торговлю – $5,08 млрд (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельность – $1,1 млрд (рост в 2,1 раза), транспорт и складирование – $1,1 млрд (+14%), строительство – $698 млн (-3%), финансовую и страховую деятельность – $650 млн (-60%), электроснабжение и подачу газа – $635,6 млн (рост в 2,8 раза) и так далее.

Среди регионов наибольшую активность в привлечении иностранного капитала показали Атырауская область – $8,2 млрд (+48%), Алматы – $7,57 млрд (+11%), Астана – $2,25 млрд (рост в 2 раза), Восточно-Казахстанская область – $2,2 млрд (+3%), Западно-Казахстанская область – $1,12 млрд (+7%), Алматинская область – $698,2 млн (+47%), Акмолинская область – $376,3 млн (рост в 6,3 раза), Кызылординская область – $336,5 млн (+36%), Северо-Казахстанская область – $105,7 млн (рост в 3 раза) и Жамбылская область – $62 млн (рост в 3 раза).

Ранее о рекордном валовом притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан за 2022 год сообщали в Министерстве иностранных дел РК. 

#регионы #статистика #экономика #Правительство #инвестиции #международное сотрудничество

Популярное

Все
Фестиваль-посвящение «Рахманинов трибьют» прошел в театре «Астана Опера»
В Семее состоялась презентация футбольного клуба «Елимай». Названы имена игроков, которые будут защищать честь команды в сезоне 2023 года
В Национальном музее РК состоялся «круглый стол» – «Темирбек Жургенов и казахская духовность»
Театр моды «Томирис» из Петропавловска - среди победителей конкурса юных модельеров «Золотая игла» в Москве
Международный научный форум юных изобретателей прошел в Астане
Представители РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» встретились с воинами, проходящими службу в столичных воинских частях, и ознакомились с бытом солдат-срочников
Вода и мир
Французский коллектив Ruée des arts привез в Астану нашумевшую постановку Costard
Привлекательные сферы и проекты
Дорожная наука на обочине
​​​​​​​Инвестиции в будущее
Казахстанец Арман Назаров принял участие в международном фестивале «Мир контрабаса», прошедшем в Тбилиси
Концепция впереди искусства
Общая история тюрков
Распоряжение Главы государства
Синергия идей и инвестиций
На стыке медицины и информатики
Психо – логи
Опасные стоки
Тонкая работа
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Элеватор горит в Костанайской области
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
5 дней тушили крупный пожар на побережье Каспия в Атырау
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

В Кызылорде могут повысить тарифы на услуги городского обще…
Вопросы сотрудничества обсудили Маулен Ашимбаев и Валентина…
Впервые открывается новый авиамаршрут Шымкент – Дели
Вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных цена…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]