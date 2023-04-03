Приток иностранных инвестиций в Казахстан достиг рекордного значения за последние 10 лет

В 2022 году валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

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«Министерством иностранных дел Казахстана продолжается работа по исполнению поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева по привлечению не менее 150 млрд долларов США иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет.

По итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 28 млрд долларов США, что на 17,7% больше 2021 года (23,8 млрд долларов). Показатель стал рекордным за последние 10 лет (в 2012 году – 28,9 млрд долларов)», – заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в страновом разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Нидерланды – 8,3 млрд долларов, США – 5,1 млрд долларов, Швейцарию – 2,8 млрд долларов, Бельгию – 1,6 млрд долларов, Россию – 1,5 млрд долларов, Южную Корею – 1,5 млрд долларов, Китай – 1,4 млрд долларов, Францию – 770 млн долларов, Великобританию – 661 млн долларов, Германию – 469,5 млн долларов.

В отраслевом разрезе наибольший приток инвестиций пришелся на горнодобывающую промышленность – 12,1 млрд долларов (рост на 25%), обрабатывающую промышленность – 5,6 млрд долларов (+2,7%), оптовую и розничную торговлю – 5,1 млрд долларов (+36%), профессиональную, научную и техническую деятельности – 1,2 млрд долларов (рост в 2,2 раза), транспорт и складирование – 1,2 млрд долларов (+13,5%).

«В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Атыраускую область – 8,3 млрд долларов (рост на 48,3%), Алматы – 7,6 млрд долларов (+10,9%), Астана – 2,2 млрд долларов (+107,2%), Восточно-Казахстанскую область – 2,2 млрд долларов (+3,1%), Актюбинскую область – 1,2 млрд долларов (снижение на 11,2%)», – добавили в министерстве.