Казахстан разработает свою стратегию стандартизации ISO

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В рамках генеральной ассамблеи ISO в Брисбене представители комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК и КазСтандарта обсудили важные шаги в разработке национальной стратегии по стандартизации совместно с ISO, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.  

Фото: Kazpravda.kz

Генеральный секретарь ISO Серхио Мухика подчеркнул, что устойчивое развитие и международные стандарты играют ключевую роль в будущем Казахстана, и ISO готова оказать содействие.

Одной из основных целей ISO на период 2021-2025 годов является укрепление способностей развивающихся стран в разработке нацстратегий по стандартизации. Данная программа уже была успешно реализована девяносто девятью национальными органами по стандартизации по всему миру, что привело к разработке стратегий в более чем половине участвующих стран.

«ISO остается в центре усилий по созданию более устойчивого мира через развитие стандартов, и сотрудничество с Казахстаном открывает новые горизонты в области стандартизации и устойчивого развития», – отметил глава комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.

Эта стратегия станет ключевой дорожной картой для Казахстана, гарантируя, что национальные стратегические приоритеты соответствуют национальным и международным стандартам, добавили в комитете техрегулирования.

#разработка #Казстандарт #стратегия #стандартизация #техрегулирование #ISO

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