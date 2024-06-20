Казахстан сменил позицию в новом рейтинге ФИФА

Футбол
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В июне сборная РК провела два товарищеских матча на выезде: уступила Армении (1:2) и Азербайджану (2:3)

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сборная Казахстана потеряла 6 позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В обновленном табеле о рангах Казахстан теперь занимает 109-е место.

Лидерство в рейтинге сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы (1860,14 балла).

На второй строчке идут французы (1837,47), третью позицию занимают бельгийцы (1797,98).

Рейтинг ФИФА от 20 июня 2024 года:

1 (1). Аргентина – 1860,14 очков;
2 (2). Франция – 1837,47;
3 (3). Бельгия - 1797,98;
4 (5). Бразилия – 1791,85;
5 (4). Англия - 1787,88;
6 (6). Португалия – 1747,04;
7 (7). Нидерланды – 1746,66;
8 (8). Испания – 1729,92;
9 (10). Хорватия – 1728,3;
10 (9). Италия – 1724,37;
...109 (103). Казахстан - 1193,62.

Напомним, в июне сборная Казахстана провела два товарищеских матча на выезде: уступили Армении (1:2) и Азербайджану (2:3). Таким образом, на счету национальной команды четыре поражения в четырех последних матчах.

 

#казахстан #рейтинг #футбол #ФИФА

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