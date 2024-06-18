Казахстан станет региональным цифровым хабом

Как сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства, ключевые инициативы в данном направлении профинансируют операторы связи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Для развития Цифрового Шелкового пути в рамках Нацпроекта предусмотрена реализация нескольких мер.

Прокладка оптики по дну Каспийского моря протяженностью 370 км. Инвестиции операторов связи Казахстана и Азербайджана составят более 23 млрд тенге.

По данным министра, на сегодня между АО «Казахтелеком» и ООО «Азертелеком» создано совместное предприятие, завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС.

Еще одной мерой станет строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток, которая предусматривает увеличение транзитного трафика по территории Казахстана. Строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика.

Как сообщил министр, по данным двум мерам поступило предложение от ТОО «Freedom telecom». Собственные инвестиции в гипермагистраль составят свыше 17 млрд тенге со сроком до конца 2025 года, а в строительство ЦОДа – более 90 млрд тенге со сроком реализации до конца 2027 года.

Реализация всех этих мер обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечение на рынок BigTech компаний (Google, Amazon, Microsoft), резюмировал он.