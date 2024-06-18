Казахстан станет региональным цифровым хабом

Правительство
129
Дана Аменова
Корреспондент

Как сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства, ключевые инициативы в данном направлении профинансируют операторы связи, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Для развития Цифрового Шелкового пути в рамках Нацпроекта предусмотрена реализация нескольких мер.

Прокладка оптики по дну Каспийского моря протяженностью 370 км. Инвестиции операторов связи Казахстана и Азербайджана составят более 23 млрд тенге.

По данным министра, на сегодня между АО «Казахтелеком» и ООО «Азертелеком» создано совместное предприятие, завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС.

Еще одной мерой станет строительство национальной гипермагистрали Запад-Восток, которая предусматривает увеличение транзитного трафика по территории Казахстана. Строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика.

Как сообщил министр, по данным двум мерам поступило предложение от ТОО «Freedom telecom». Собственные инвестиции в гипермагистраль составят свыше 17 млрд тенге со сроком до конца 2025 года, а в строительство ЦОДа – более 90 млрд тенге со сроком реализации до конца 2027 года.

Реализация всех этих мер обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечение на рынок BigTech компаний (Google, Amazon, Microsoft), резюмировал он.

#казахстан #Правительство #цифровизация #хаб #регион

Популярное

Все
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Казахский – язык чувств
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Фермеры готовятся к приходу сайги
Во сколько оценят бесценный сад?
Нехватка мощностей электро- и газоснабжения препятствует привлечению инвестиций в экономику
Строительство домов в поселке Жезды идет к завершению
Наказание для монополиста
Банкрот? А жена разрешила?
Зазеленеет, засверкает, заблестит
Десятилетний Камиль Ахметов мечтает построить мусороперерабатывающий завод
Паводковый мусор отправили в утиль
Когда бизнес в надежных руках
Ветерану выразили огромное уважение
С пользой для поселка
Управление отраслью должно быть системным
Современные вызовы и решения в обеспечении безопасного детства
Новая тарифная политика КТЖ может ущемить интересы отечественного товаропроизводителя
Гранд-финал прошел в Шымкенте
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Больше половины инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм в Костанайской области на грани срыва
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Спасибо дедушке! Анель Пимичева уверена, что казахский язык лучше учить через песни
Твой успех в твоих руках. Так считает житель Аральска Жансерик Нысанбаев, который сумел воплотить мечту в жизнь
В Шымкенте можно запросто остаться без земли и компенсации
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Более тысячи семей подали заявки на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Атлетико Мадрид»
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль: Мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Казахстаном
Владельцы баз отдыха на Бухтарминском водохранилище пришли в замешательство от новых требований коммунальщиков
В микрорайоне «Бірлік» поселятся до 3 000 человек
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
Чистота должна стать нормой. Кто штрафует граждан, разбрасывающих мусор?
26 благотворительных учреждений ликвидировали в Алматы
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Об опасности купания детей в фонтанах напомнили в правитель…
Борьба с саранчой: в Туркестанской области защитные меропри…
Бектенов: «Курбан айт напоминает нам о вечных ценностях – м…
Возможность страхования посевов от сайгаков и саранчи рассм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]