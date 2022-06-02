Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат

Быть не объектом, а субъектом управления

Сейчас в казахстанском обществе на всех уровнях широко обсуждается заявленный Президентом пакет реформ, призванный кардинально трансформировать политическую систему страны и обеспечить переход ко Второй республике. Это означает, что мы и наше государство стоим на пороге качественно нового этапа национальной истории.

Бакытжан Темирболат, директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, кандидат политических наук

Между тем, наблюдая за ходом обсуждения и всей палитрой мнений, можно заметить, что порой даже на экспертном уровне многие не до конца понимают, что кроется под понятием «Вторая республика».

Сам термин возник из опыта Франции, где, как известно, с момента установления в конце XVIII века республиканской формы правления сменилось пять так называемых республик. Указанная периодизация была принята для того, чтобы, с одной стороны, обозначить эволюцию политической системы, а с другой – подчеркнуть преемственность государственных образований между собой.

Первая республика была провозглашена в 1792 году в ходе Великой французской революции, когда была упразднена абсолютная монархия.

Вторая республика, ведущая свой отсчет с 1848 года, значительно усилила роль главы государства путем расширения его полномочий и избрания на всенародных выборах.

Третья и Четвертая республики, существовавшие в период 1870–1940 годов и 1946–1958 годов соответственно, были ярко выраженными парламентскими республиками, но со своей спецификой.

Так, если в классических парламентских республиках вся исполнительная власть сосредоточена в руках избираемого Парламентом Премьер-министра, то во Франции она возглавлялась Президентом, который избирался депутатами и в свою очередь формировал Правительство.

Пятая республика была учреж­дена в 1958 году и существует по настоящее время. Она пришла на смену Четвертой республике, заменив парламентскую форму правления президентско-пар­ламентской.

Особенностью этой системы является сильный Президент, избираемый народом, назначающий с согласия Парламента Правительство и реализующий исполнительную власть совместно с Премьер-министром. Идейным вдохновителем и основателем Пятой республики выступил герой Франции, генерал Шарль де Голль. Во многом именно опыт Пятой республики был взят за основу при разработке действую­щей Конституции Казахстана в 1995 году.

Впоследствии подобная классификация получила достаточно широкое распространение в международной практике, в частности, в истории Бразилии, Греции, Испании, Польши и ряда других стран.

В этом контексте возникает вопрос: можем ли мы с учетом сказанного говорить о Второй республике применительно к ситуации в современном Казахстане? В чем фундаментальное отличие предлагаемого конструкта власти от действующей политической системы страны, которое позволяет выделить его в такое самостоятельное политическое явление, как Вторая республика?

Да, можем. Как известно, президентская республика, сформировавшаяся в соответствии с Конституцией 1995 года, в ходе последующих конституционных реформ стала суперпрезидентской. На тот момент такая ­политическая конфигурация, несомненно, сыграла свою важную роль в становлении и развитии независимого Казахстана. Но сегодня по мере укрепления демократических институтов, повышения политической культуры и роста зрелости гражданского общества закономерно назрел вопрос адаптации политической системы к современным вызовам и реалиям.

Предстоящие реформы направлены на децентрализацию власти и переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и эффективным государственным аппаратом.

Но это внешняя сторона вопроса. Главная суть преобразований, стоящая за понятием Второй республики, – разворот к простому человеку, его интересам и нуждам, кардинальное расширение участия граждан и гражданского общества в процессе управления государством. Иными словами, гражданин из объекта управления должен стать его субъектом, активно и на равной партнерской основе взаимодействующим с властью.

Делая ставку на гражданскую активность и поддержку широких слоев населения в новой парадигме общественно-властных отношений, Президент Касым-Жомарт Токаев с самого начала провозгласил прогрессивную идею «слышащего государства». Отсюда и упор на расширение механизмов, позволяющих казахстанцам существенно влиять на процесс принятия важных государственных решений.

К примеру, внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней даст возможность в полной мере охва­тить весь спектр взглядов и мнений электората.

В свою очередь введение мажоритарной системы выборов в районные и городские маслихаты означает, что казахстанцы смогут выбирать в маслихаты конкретного человека и даже выдвинуть свою кандидатуру, и для этого им не нужно состоять в какой-либо партии. Более того, граждане получат право отзывать депутата, избранного по одномандатным округам, не дожидаясь окончания срока его полномочий в случае неудовлетворительной работы. Ранее это было почти невозможно.

Все это усилит систему обратной связи и личную ответственность между народными избранниками и их избирателями.

Массовому вовлечению граж­дан в управление страной поспособствует и упрощение процедуры регистрации политических партий. Так, будет снижен регистрационный порог с 20 тыс. до 5 тыс. членов, уменьшена минимальная численность региональных партийных представительств – с 600 до 200 человек, а также сокращена численность инициативной группы граждан для создания партии – с 1 тыс. до 700 человек.

Предусмотрено и увеличение срока формирования филиалов – с 6 месяцев до 1 года, а также срока проведения учредительного съезда – с 2 до 3 месяцев. Новые условия для работы партий уже дали свой заметный эффект: на сегодня заявлено о создании порядка 30 новых партий.

Мы стремимся к созданию по-настоящему справедливого демократического государства, где голос каждого будет услышан, и право каждого будет защищено. Невозможно говорить о формировании полноценного гражданского общества, если в нем не соблюдаются конституционные права всех участников.

Отныне в целях защиты своих прав казахстанцы могут самостоятельно обращаться в Конституционный суд, если видят посягательства на их права и свободы со стороны какого-либо действующего нормативно-правового акта. В случае их правоты Конституционный суд имеет возможность отменить любой закон или иной правовой акт, противоречащий Конституции.

Преобразование Конституционного совета в Конституционный суд, закрепление конституционных гарантий и иммунитета уполномоченного по правам человека, отмена смертной казни – все эти нововведения помогут усилить механизмы защиты прав и свобод граждан. Как видим, изменения нацелены на создание необходимых условий для формирования реального гражданского общества, решаю­щего назревшие проблемы путем конструктивного диалога с властью, а также разделяющего с ним ответственность за будущее страны.

И как заключительный аккорд – важная конституционная поправка, согласно которой «земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу», а не находятся в государственной собственности, как это определено сейчас. Отныне государство может осуществлять право собственности только от имени народа и не иначе.

В целом в рамках конституционной реформы предполагается внесение изменений и дополнений в 33 статьи Основного закона, то есть поправки затронут треть всего документа и в конечном счете охватят порядка 2,5 тыс. законов. Это лучше всяких слов свидетельствует о масштабе предстоящих реформ.

По итогам социологических исследований, около 80% казах­станцев высказались в поддерж­ку идеи проведения референдума, 66,4% наших граждан старше 18 лет намерены принять в нем участие. Все это указывает на готовность общества к масштабным переменам в социальной и политической жизни.

Об этом же говорит и развернувшаяся в обществе дискуссия относительно содержания и характера преобразований. Сейчас раздаются самые разные, порой полярные мнения. И если на одном полюсе заявляют, что темп и масштаб реформ недостаточны, то на другом, наоборот, полагают, что их следует проводить более дозированно. Истина, как обычно, посередине. Но одно предельно ясно: реформы назрели. И в случае поддержки по итогам референдума предстоит огромная работа по их претворению в жизнь.

Президент сделал решительный шаг, инициировав системные демократические реформы. Теперь ход за гражданским обществом, за каждым из нас. И первый шаг к этому – принять участие в предстоящем голосовании. От того, как мы поддержим референдум, во многом будет ясно, насколько общество и граждане готовы взять на себя ответственность за свою жизнь и дела в государстве.

Далеко ходить за примерами не нужно. Вот уже около двух лет реализуется реформа жилищно-коммунального хозяйства, нацеленная на вовлечение граждан в процесс управления жильем. Делается это путем внедрения механизма ОСИ (объединение собственников имущества). К сожалению, первый опыт показывает, что многие граждане, совершенно справедливо возмущающиеся положением дел в ЖКХ, не готовы участвовать в обустройстве дома, а только высказывают критику, причем преимущественно в чатах. Зачастую все начинания разбиваются еще в самом начале, когда жильцы элементарно не могут провести общее собрание, чтобы рассмотреть животрепещущие вопросы и принять решения.

Казахстан – такой же общий дом для всех нас, его граждан. И лишь от нас c вами зависит то, каким будет наше будущее. Поэтому, чтобы закрепить исторические перемены и начать действовать, нужно сплотиться вокруг Президента и поддержать выдвинутые им реформы, проголосовав на референдуме за Новый Казахстан!