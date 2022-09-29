Казахстан улучшил позиции в Индексе контроля коррупции

Всемирный банк опубликовал результаты одного из самых авторитетных ежегодных исследований «Индикаторы государственного управления» в 214 странах мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Оценка осуществляется в разрезе 6 индексов: «Контроль коррупции», «Эффективность госуправления», «Верховенство закона», «Качество регуляторной среды», «Политическая стабильность» и «Учет мнения населения и подотчетность госорганов».

Результаты отражаются по шкале процентилей – указывается процент стран, имеющих более низкие показатели.

По Индексу контроля коррупции Казахстан занял позицию в середине таблицы. В прошлом рейтинге результаты ниже нашей страны показало 42% стран, в новом – 48%.

Таким образом, за год Казахстан улучшил свои позиции на 6 пунктов, а в целом за последние 5 лет отмечается более чем двукратный рост. Показатель текущего года самый высокий за все время участия нашей страны в данном рейтинге.

Ниже нашей страны расположились Аргентина, Бразилия, Индонезия, Марокко, Сербия, Турция и другие государства.

Данные рассчитывались по таким источникам, как Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Gallup, IHS Markit World Economic Service, IMD, PRS Group, World Justice Project, World Economic Forum и Varieties of Democracy Project.