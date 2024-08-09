Казахстан – Узбекистан: братские страны, надежные союзники

Встреча особой значимости

В Астану Президент Узбекстана Шавкат Мирзиёев прибыл вечером 7 августа, так что основные официальные и культурные мероприятия были запланированы на второй день визита.

Вчера утром гостя встречали в Акорде. Перед переговорами: торжественная церемония приветствия в соответствии с высоким статусом государственного визита – почетный караул, обмен рукопожатиями с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, представление лидерами друг другу членов официальных делегаций. После начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

На переговорах в узком составе Глава нашего государства тепло поприветствовал Президента Узбекистана и отметил, что его визит имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами, определения конкретных направлений взаимодействия.

– Хотел бы отметить, что народ Казахстана с большим вниманием относится к Вашему визиту. Это говорит о многом. В последние годы атмосфера взаимоотношений между нашими странами кардинально изменилась в лучшую сторону. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество, – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан.

– Нынешний визит имеет историческое значение. Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень, – отметил Президент Узбекистана.

В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня.

Эти и другие вопросы обсуждались и в рамках первого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. Глава нашего государства отметил, что казахско-узбекские отношения посту­пательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Казахстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Узбекистаном.

– В 2022 году мы подписали исторический Договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем Программу стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами, – сказал Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, имеются все возможности в короткие сроки довести взаимный товарооборот до пяти миллиардов долларов, а после и удвоить этот показатель в ближайшее время.

– Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, коммуникации, цифровизация. В этом ключе необходимо как можно скорее запустить Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» на казахско-узбекской границе. Значительных результатов ожидаем от дея­тельности Межправительственного совета и Форума межрегионального сотрудничества. Большие надежды связываем с промышленной кооперацией. На сегодня у нас имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше трех миллиардов долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса, – подчеркнул Глава нашего государства.

Отдельно была отмечена необходимость максимально эффективно использовать уникальные транзитно-транспортные преимущества, а для этого нужно выработать меры по оптимизации тарифов, упростить административные процедуры и сократить сроки доставки грузов.

Кроме того, были рассмотрены вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек, укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.

В свою очередь Президент Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что первое заседание Высшего межгосударственного совета – это поистине историческое событие.

– Наши переговоры будут способствовать дальнейшему расширению практического сотрудничества, а также процветанию дружественных и братских народов, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Как напомнил Президент Узбекистана, в преддверии визита состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Подготовлена Программа стратегического партнерства и союзничества до 2034 года. Создается Совет под руководством руководителей внешнеполитических ведомств. Все это, по его словам, положительно скажется на укреплении двустороннего сотрудничества.

Отмечена необходимость повышения результативности контактов на всех уровнях, от парламентов и правительств, до отраслевых ведомств двух стран. Стороны договорились о взаимной поддержке в рамках международных и региональных структур, в том числе по линии ООН, ВТО, консультативных встреч глав государств Центральной Азии и формата «Центральная Азия плюс».

На мероприятии также выступили заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр транспорта РК Марат Карабаев, министр транспорта РУ Илхом Макхамов, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, министр энергетики РУ Журабек Мирзамахмудов, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства РУ Шавкат Хамраев, министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр культуры РУ Озодбек Назарбеков, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр высшего образования, науки и инноваций РУ Конгратбай Шарипов.

По итогам заседания Совета подписан ряд документов.

За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества

В Акорде также состоялась церемония вручения Президенту Узбекистана высшей государственной награды Республики Казахстан – ордена «Алтын Қыран».

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нашей стране Шавката Мирзиёева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран.

– За годы суверенного развития между двумя государствами налажено всестороннее партнерство и стратегическое союзничество, сформирована солидная договорно-правовая база, полностью завершено оформление границ. Благодаря доверительному политическому диалогу мы динамично развиваем торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно взаимодействуем в рамках ключевых международных структур. Одним словом, современные казахско-узбекские отношения являются образцовыми и по-настоящему братскими, – сказал Глава государства.

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

– Считаю эту награду высокой оценкой наших совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов. Казахстан – наш самый близкий, надежный и испытанный временем партнер, – отметил Президент Узбекистана.

Образование и логистика

После с участием глав государств Казахстана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи состоялась официальная церемония открытия ряда объектов.

В первую очередь главы государств дали старт открытию филиала Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова в Чирчике и филиала Национального аграрного исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» в Алматы.

Президентам был продемонстрирован видеоролик о деятельности новых филиалов высших учебных заведений.

В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр образования Узбекистана Конгратбай Шарипов выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан из Сианя в Ташкент.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов доложили о проводимой совместной работе по расширению транспортно-транзитных возможностей двух государств.

В рамках достигнутых в апреле этого года в Хиве договоренностей об организации грузовых перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан и развитию Трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов. Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4 486 км за рекордные пять суток. Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент.

Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры. В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.

В духе взаимного доверия и поддержки

Итоги переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подвели на совместном брифинге.

Президент Казахстана вновь подчеркнул, что государственный визит Шавката Мирзиёева является важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.

– Наши переговоры прошли в духе взаимного доверия и поддержки. Мы еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации двусторонних отношений. По итогам встречи была принята Программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами являются дальнейшее укрепление дружественных уз и придание нового импульса расширению контактов в различных сферах. Отмечу, что в рамках визита господина Шавката Миромоновича состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, на котором были приняты важные стратегические решения. В ходе мероприятия мы также обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-узбекского сотрудничества. Определены эффективные меры расширения взаимного партнерства, достигнут ряд конкретных договоренностей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил Глава государства, Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими торговыми партнерами в Центральной Азии. Страны намерены довести в ближайшем будущем объем товарооборота до пяти миллиардов, а затем и до 10 млрд долларов.

– Для достижения данного показателя нам необходимо расширить ассортимент продукции, устранить барьеры, препятствующие экономической интеграции. В целом наши страны имеют большой потенциал для развития сферы торговли. Уже сегодня мы готовы увеличить экспорт товаров в Узбекистан на 550 миллионов долларов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований. Узбекские партнеры также поставляют в нашу страну свои товары. Кроме того, мы обсудили вопросы наращивания сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В прошлом году объем товарооборота в этой отрасли достиг 1,7 миллиарда долларов, что составляет около трети от общего объема торговли. Казахстан заинтересован в поставках из Узбекистана социально значимых продовольственных товаров. В свою очередь мы продолжим экспортировать муку, пшеницу и другие продукты нашим узбекским партнерам, – сказал Глава государства.

По словам Президента, отдельное внимание в ходе переговоров было уделено необходимости реализации новых и масштабных проектов в сфере промышленности.

– Успешно реализуются проекты в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, производстве бытовой техники, текстильной промышленности, фармацевтике и других сферах, – перечислил он. – Большие возможности имеются в таких отраслях, как энергетика, коммуникации, космические технологии и цифровизация. Мы уделяем приоритетное внимание укреплению партнерства в этом направлении. Накануне в Астане состоялись бизнес-форум и шестое заседание Делового совета, на котором предпринимателями двух стран были подписаны крупные коммерческие контракты и другие важные документы. Наши правительства должны создавать благоприятные условия для успешной работы совместных предприятий. Важно эффективно использовать потенциал межрегиональных связей. Углублению отношений также в значительной степени способствует реализация соглашений, заключенных между регионами. До конца года планируется проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Важной темой обсуждения стало взаимодействие в транспортно-логистической отрасли. Президент РК сообщил, что рассмотрены вопросы эффективного использования Транскаспийского маршрута и коридора «Север – Юг», состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов в рамках строительства Трансафганской железной дороги. Проработан вопрос открытия новых пунктов пропуска на границе.

– В целом, считаем, что интеграция в этом направлении придаст новый импульс взаимной торговле, – подчеркнул Глава государства.

Он также затронул вопрос координации работы в водно-энергетической сфере. По его словам, в настоящее время ответственные за эту отрасль ведомства двух стран тесно взаимодействуют, межгосударственные водохозяйственные структуры работают в соответствии со специальным графиком. Совместная работа в этом направлении будет продолжаться и дальше.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на такой важной теме, как наращивание культурно-гуманитарных связей.

– Мы обсудили ключевые инициативы, направленные на сближение молодежи Казахстана и Узбекистана. Хорошей традицией стало ежегодное проведение Конгресса молодежи двух стран. У нас обучаются порядка шести тысяч узбекских студентов. Казахская молодежь также получает образование в высших учебных заведениях Узбекистана. В Чирчике открылся филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова. В Алматы же начал свою работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Несомненно, все эти реализуемые меры нацелены на общее благо двух братских народов, – заявил Президент Казахстана.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что благодаря совместным системным и практическим усилиям Казахстану и Узбекистану удалось вывести сотрудничество на уровень союзнических отношений. Достигнуты конкретные договоренности по дальнейшему углублению связей в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, культуры.

– Мы договорились активизировать работу по развитию межрегиональных связей, являющихся одним из важнейших направлений нашего взаимодействия. Выдвинута инициатива по переформатированию действующего Форума межрегионального сотрудничества в Совет глав регионов с привлечением всех областей наших стран. Будет принята Комплексная программа, направленная на увеличение взаимного товарооборота в ближайшей перспективе. У нас имеется огромный потенциал, – сказал Президент Узбекистана.

Решения, соглашения, планы

Прошедшие в Астане переговоры двух лидеров пополнили нормативно-правовую базу сотрудничества Казахстана и Узбекистана солидным пакетом документов – соглашений, решений, протоколов.

Так, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Республики Узбекистан, а также два решения Высшего межгосударственного совета РК и РУ – о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества и об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел.

Кроме того, подписаны еще 12 документов. В их числе: Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о режиме казахстанско-узбекской государственной границы; Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством РК и Правительством РУ о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года, а также Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РУ о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года.

Также правительства двух стран приняли План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2024–2025 годы.

Кроме того, подписаны Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в области здравоохранения, Протоколы о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики РК и Министерством экономики и финансов РУ, о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий, о сотрудничестве в области конкурентной политики.

Меморандум о взаимопонимании заключили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте РУ об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета.

Соглашение о взаимопонимании подписано между Фондом «Отандастар» и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры РУ.

Кроме того, акимат города Астаны и хокимият города Ташкента приняли План практических действий («Дорожная карта») по расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025–2026 годы.

Памятник Алишеру Навои в Астане

Отдельным пунктом программы госвизита Президента Узбекистана стало открытие в Астане памятника Алишеру Навои.

Выступая на церемонии, Глава нашего государства отметил, что возведение памятника великому поэту, выдающемуся мыслителю Алишеру Навои в столице Казахстана является символом особого уважения казахского народа к узбекскому.

– Испокон веков мы являемся братскими странами с общими ценностями, объединяющими наши народы. Нас связывает общность истории, языка и религии. Хочу подчеркнуть, что личность Алишера Навои занимает особое место в налаживании традиционных братских отношений между двумя странами. В свое время Мухтар Ауэзов отметил: «Наследие Алишера Навои является ценностью не только для узбекской литературы, оно также оказало огромное влияние на писателей стран Востока». Труды великого поэта служат духовной сокровищницей всего тюркского народа, – сказал Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, творчество Алишера Навои открыло новые горизонты для тюркской литературы, подняв ее на мировой уровень. Выдающиеся деятели казахского народа высоко ценили его произведения и труды.

– Мы гордимся тем, что Шокан Уалиханов стал одним из первых исследователей творчества Алишера Навои, а великий Абай называл его своим учителем. Уникальный стиль, глубина мысли и художественное мастерство Алишера Навои вдохновляли и продолжают вдохновлять поэтов и писателей по всему миру. Навои оставил после себя не только литературное, но и богатое философское наследие. Его гуманистические идеи занимают особое место в мировой сокровищнице мысли. Трактаты мыслителя, отражающие многообразие его интересов и широту взглядов, актуальны по сей день, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Алишер Навои остался в истории как талантливый государственный деятель, покровитель науки и искусства. Благодаря своему авторитету он занимался распространением образования и культуры, а также инициировал строительство медресе и библиотек.

Глава государства заявил, что памятник великому мыслителю служит ярким свидетельством многовекового братства тюркских народов. По его мнению, сохранение и укрепление этой преемственности является общей задачей для всех нас.

В свою очередь Президент Узбекистана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана, а также подчеркнул, что творчество великого мыслителя является общим достоянием.

– Наши народы близки друг к другу. Мы искренне дорожим нашей общей историей, культурой, обычаями и традициями. С особой благодарностью хочу отметить, что в 2020 году известный казахстанский поэт Несипбек Айтулы, которого, к сожалению, уже нет с нами, перевел и издал на казахском языке главный труд Алишера Навои – «Хамсу». Нас искренне радует, что предисловие этой книги написал лично Президент Казахстана, – сказал Шавкат Мирзиёев.

В торжественном мероприятии приняли участие члены официальных делегаций Казахстана и Узбекистана, а также представители творческой интеллигенции двух стран.