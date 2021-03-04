Общество
Казахстан возобновит авиарейсы с Таджикистаном
Айдана Демесинова
Казахстан планирует возобновить регулярные авиарейсы в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz.

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 2 марта 2021 года под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанова разрешено возобновление регулярных рейсов между Казахстаном и Таджикистаном по маршруту Алматы – Душанбе – Алматы с частотой по 2 рейса в неделю с каждой стороны", - говорится в сообщении.

Так, с 14 марта 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение регулярных рейсов между городами Алматы и Душанбе с частотой 1 рейс в неделю (воскресенье).

Со стороны Таджикистана ожидается, что регулярное авиасообщение между городами Алматы и Душанбе планируется возобновить с 18 марта 2021 года авиакомпанией "Somon Air" с частотой 1 рейс в неделю (четверг).

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании", - отметили в МИИР РК.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан возобновит регулярные авиарейсы в Грузию.

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