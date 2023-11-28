Казахстан готовится возобновить экспорт животноводческой продукции в Китай

Сельское хозяйство
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Об этом стало известно в ходе визита министра сельского хозяйства Казахстана в КНР, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

27 ноября министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров встретился с председателем главного таможенного управления Китая Юй Цзяньхуа.

Глава МСХ РК отметил большой потенциал республики в поставках в КНР охлажденных говядины и свинины в дополнение к замороженному мясу, птицеводческой продукции и живому скоту, а также масличных и зерновых культур. Минсельхоз продолжает активную работу по обеспечению благополучия территории страны по особо опасным заболеваниям животных и птиц. Поэтому китайской стороне предложили начать экспорт мяса из благополучных зон.

Юй Цзяньхуа рассказал Айдарбеку Сапарову о финальном этапе оценки рисков и снятия ограничений для возобновления поставок казахстанской говядины, свинины и мяса птицы. 

«Визит специалистов главного таможенного управления КНР запланировали на декабрь 2023 года. По итогам оценки ветеринарной службы Казахстана китайская сторона готова рассмотреть возможность снятия существующих ограничений и перейти к возобновлению экспорта животноводческой продукции в Китай», – сообщили в Минсельхозе РК. 

Кроме того, 27 ноября в рамках заседания Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству министерство сельского хозяйства РК и главное таможенное управление КНР подписали протокол по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям свежих косточковых культур (персик и абрикос) из Казахстана в Китай.

В МСХ поделились, что за 10 месяцев 2023 года объем взаимной торговли в сфере АПК между Казахстаном и Китаем вырос на 70% и превысил 1 млрд долларов. Экспорт составил 811,1 млн долларов, импорт – 197,4 млн долларов.
 

#Китай #экспорт #продукция #животноводство

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