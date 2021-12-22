Казахстан возобновляет полеты во Вьетнам

Общество
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
С 30 декабря 2021 года авиакомпания "SCAT" планирует возобновить рейсы по маршруту Алматы – Фукуок с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушном судне типа Б-757, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

"Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года", - говорится в информации.

Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Назначен вице-министр просвещения
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Автор, продливший биографию человечества
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Диалог без барьеров: столичная молодежь встретилась с экспе…
Соединяя города и страны
От традиционного патриархата – к партнерству
Случайная встреча длиною в жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]