Казахстан возобновляет полеты во Вьетнам

С 30 декабря 2021 года авиакомпания "SCAT" планирует возобновить рейсы по маршруту Алматы – Фукуок с частотой один раз в неделю по четвергам на воздушном судне типа Б-757, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.
"Возобновление авиасообщения разрешено в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 14 декабря 2021 года", - говорится в информации.
Дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, добавили в пресс-службе.
