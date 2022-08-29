Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев

В Казахстане отмечают 31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о принципах ядерной безопасности страны, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться. Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", - написал Президент в Twitter.

31 год назад Указом Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Это был один из самых крупных полигонов времен СССР. С 1949 года на нем произвели не менее 468 испытаний, в ходе которых на земле, под землей и в воздухе было взорвано 616 ядерных устройств. Последний взрыв прогремел 19 августа 1989 года. Тогда же было создано уникальное движение «Невада - Семипалатинск», которое объединило жертв ядерных испытаний по всему миру.

Как отметил в своём обращении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона в 2020 году, ядерные испытания на Семипалатинском полигоне нанесли невосполнимый ущерб здоровью людей и окружающей среде. Они стали причиной высокой заболеваемости и смертности среди населения, привели к интенсивному радиоактивному заражению прилегающих территорий. Вокруг полигона площадью 300 тысяч квадратных километров проживало около полутора миллионов человек. Из них, по оценкам специалистов, более 500 тысяч человек подверглись прямому облучению.

После закрытия полигона одной из первоочередных задач для Казахстана стала социальная реабилитация людей и территорий, пострадавших от длительных ядерных испытаний. В этих целях Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал 18 декабря 1992 года Закон «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». Он предусматривает комплекс мер по лечению, оздоровлению, реабилитации, социальной защите населения и социально-экономическому развитию территории бывшего полигона.

Вместе с тем важнейшим приоритетом государственной политики стало обеспечение безопас­ности на территории бывшего испытательного полигона. Отсутствие должного контроля и открытый доступ к территории бывшего ядерного полигона существенно повышали риски, связанные с нарушениями режима нераспространения, а также угрозы ядерного терроризма. Принятые руководством страны меры по нерас­пространению ядерного оружия практически полностью исключили угрозу для международного сообщества от неконтролируемого расползания мощного ядерного арсенала.

Таким образом, полигон из потенциальной причины ядерного кризиса стал объектом научных исследований. Была создана многоуровневая система защиты, обеспечивающая надежную охрану опасных объектов. Реализованы 7 крупных проектов, направленных на реабилитацию зараженных территорий.

В прошлом году было завершено комплексное экологическое обследование всей территории полигона размером 18,5 тысячи квадратных километров, что соиз­меримо с площадью некоторых европейских государств.

В целом научно-технические и инженерные работы, обеспечившие безопасное состояние бывшего Семипалатинского испытательного полигона, до сих пор остаются беспрецедентными в мире.

Необходимо подчеркнуть, что денуклеаризация полигона проходила в рамках широкого взаимодействия Казахстана с такими странами, как Российская Федерация, США и другими, а также международными организация­ми, в первую очередь МАГАТЭ.