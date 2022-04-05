Казахстан вступил в эпоху глобальных перемен, о чем свидетельствуют и события, произошедшие с начала 2022 года.

За относительно небольшое время Президентом страны было принято много позитивных решений. Отстояв нашу независимость от посягательства извне, Касым-Жомарт Токаев поступательно реформирует страну, включая ее политическую систему.

Я, как и все казахстанцы, с особенным нетерпением ждал нового Послания Президента, осознавая, что в его основе будут лежать реформы, позволяющие построить новый Казахстан.

Глава государства в своем выступлении коснулся ключевых вопросов государственного устройства. И это понятно, учитывая, что действующему Президенту приходится исправлять перекос, который образовался в политическом строительстве, работе местных исполнительных и законодательных органов.

Из всего прозвучавшего в Послании меня особо «зацепили» слова о переходе «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом». Невольно вспомнил 1992 год. Тогда я, будучи рядовым научным сотрудником областного историко-краеведческого музея, присутствовал при встрече с депутатами областного маслихата.

Слова одного из них, прозвучавшие в зале, были такими: «Вы не понимаете, у нас установилась диктатура Президента!» И они врезались в мою память на всю жизнь. Заставили задуматься о многом, что происходило у нас за годы независимости.

Бесспорно, переход к президентской респуб­лике с сильным парламентом приведет к демократизации казахстанского общества. В этом ключе, несомненно, будут играть важную роль реформирование структуры Парламента, изменения в выборное законодательство.

Также понимаю озабоченность Касым-Жомарта Токаева, когда он говорит о необходимости «недопущения иностранного вмешательства» из-за «нарастания гибридных угроз». Хотел бы остановится на этой части речи Президента более подробно.

Казахстанское общество прошло несколько этапов исторического развития. В советскую эпоху у нас была коммунистическая идеология. Тогда под особым вниманием государства находились деятели культуры, образования, науки, передовики производства, врачи, писатели... Этих людей разных профессий объединяло то, что они формировали идеологическую основу советского Казахстана. С развалом СССР и крушением коммунистической идеологии данную брешь стали заполнять различные религии и религиозные секты, нередко деструктивные, пришедшие извне.

Казахстан всегда был толерантным, а наши предки – веротерпимыми в отношении всех религий на земле. Общение с Всевышним – это сугубо интимная вещь каждого человека. В республике это признают и принимают. Но мы – светское государство, у нас по Конституции религия отделена от государства. И нельзя, чтобы принадлежность государственных мужей, сотрудников правоохранительных органов, депутатов к тем или иным религиозным течениям оказывала влияние на их работу.

В целом считаю, что для осуществления задач, поставленных Президентом в новом Послании, необходимо вовлечение в этот процесс всего казахстанского общества.