Второй эшелон казахстанских спасателей прибыл в Турцию

Борт со вторым эшелоном казахстанских спасателей приземлился в городе Газиантепе Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

После разгрузки оборудования и личного состава для вновь прибывших спасателей определят участки для поисково-спасательных работ, к которым они приступят незамедлительно.

По последней оперативной информации, первый эшелон казахстанских спасателей распределен уже на 3 особо сложных объекта.

«На третьем объекте наша собака по кличке Джейкоб из кинологического расчета Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС подала сигнал о возможном нахождении под завалами живого человека.

На основании сигнала Джейкоба принято решение об объявлении «минуты тишины». Это время предназначено для того, чтобы услышать голоса находящихся под завалами людей.

Джейкоб – настоящий друг породы малинуа, ни раз помогавший людям, попавшим в экстренную ситуацию. Работает спасателем на протяжении 6 лет», – поделились историей в министерстве.

Вблизи к месту поисково-спасательных работ установлен пневмокаркасный модуль (надувная палатка) МЧС Казахстана.

«Здесь спасатели размещают родственников пострадавших при землетрясении, которые ждут новостей, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В целом, пневмокаркасный модуль МЧС предназначен для временного размещения людей и оборудования с защитой от атмосферных осадков, низких температур и других неблагоприятных явлений», – рассказали в ведомстве.

Зона поисково-спасательных работ отделена от территории, где ожидают родственники, поскольку находиться вблизи полуразрушенных домов опасно, плюс ничто не должно помешать спасателям исполнять свой долг.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Ранее Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Спасатели МЧС РК уже приступили к поисково-спасательным работам.

8 февраля в Турцию отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Комментирует начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Кахарман Оразалин