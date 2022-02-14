Казахстан вышел из "красной" зоны по коронавирусу

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 14 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «желтой» зоне по коронавирусу.