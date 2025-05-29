Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды

Президент
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Глава государства принял и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между нашими странами. По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.

Для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.

Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. Как сказал и.о. министра, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.

✔️Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории.

В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди – Герат. Кроме того, Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан.

#Казахстан #президент #Афганистан

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