Казахстан закрывает пункт пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК сообщила о закрытии пункта пропуска «Жибек Жолы» с 5 февраля, передает Kazpravda.kz

«В связи с закрытием узбекской стороной для завершения строительства пункта пропуска «Гишт-Куприк» на 4 месяца, с 5 февраля также закрывается пункт пропуска «Жибек Жолы» на казахстанской стороне. В связи с этим Комитет государственных доходов Министерства финансов РК информирует, что физическим лицам, пересекающим границу через вышеуказанные пункты пропуска в пешем порядке и на транспортных средствах для личного пользования необходимо пересмотреть маршруты», - говорится в официальной информации.

При этом, сообщается, что пешеходный переход будет осуществляться через пункты пропуска «Капланбек», «Б.Конысбаева» и контрольно-пропускные пункты «Сырдарья» и «Целинный».

Перемещение грузовых автотранспортных средств будет осуществляться через пункты пропуска «Б.Конысбаева», «Атамекен», «Казыгурт» и «Тажен».

Перемещение железнодорожного транспорта будет осуществляться через железнодорожные пункты пропуска «Сарыагаш» и «Бейнеу», добавили в КГД.