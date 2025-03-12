Казахстанцев предупредили о мошенничестве в e-Salyq Azamat и e-Salyq Business

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет госдоходов выявил случаи мошеннических действий в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и e-Salyq Business, сообщает Kazpravda.kz

В связи с этим КГД доводит до пользователей мобильных приложений e-Salyq Azamat и e-Salyq Business следующие меры предосторожности:

- не открывать подозрительные файлы, полученные на WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, якобы от e-Salyq Azamat или e-Salyq Business (мобильные приложения e-Salyq Azamat и e-Salyq Business не отправляют никаких уведомлений на мессенджеры);

- не переходить по ссылкам, указанным в сообщениях якобы от e-Salyq Azamat или e-Salyq Business;

- не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные (ФИО, контактный номер, должность, адрес и другие сведения);

- по вопросам технического характера необходимо написать на почту службы поддержки мобильных приложений e-Salyq Azamat и e-Salyq Business.

Напомним, казахстанские специалисты в области аудита могут подать заявку на получение сертификата государственного аудитора в онлайн-формате.