Казахстанцев предупредили о мошенничестве в e-Salyq Azamat и e-Salyq Business

Цифровизация,Мошенничество
125
Дана Аменова
корреспондент

Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и соблюдать правила цифровой гигиены

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет госдоходов выявил случаи мошеннических действий в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и e-Salyq Business, сообщает Kazpravda.kz

В связи с этим КГД доводит до пользователей мобильных приложений e-Salyq Azamat и e-Salyq Business следующие меры предосторожности:

- не открывать подозрительные файлы, полученные на WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, якобы от e-Salyq Azamat или e-Salyq Business (мобильные приложения e-Salyq Azamat и e-Salyq Business не отправляют никаких уведомлений на мессенджеры);

- не переходить по ссылкам, указанным в сообщениях якобы от e-Salyq Azamat или e-Salyq Business;

- не заполнять и не предоставлять запрашиваемые данные (ФИО, контактный номер, должность, адрес и другие сведения);

- по вопросам технического характера необходимо написать на почту службы поддержки мобильных приложений e-Salyq Azamat и e-Salyq Business. 

Напомним, казахстанские специалисты в области аудита могут подать заявку на получение сертификата государственного аудитора в онлайн-формате. 

#мошенничество #КГД #e-Salyq Business #e-Salyq Azamat #приложения

Популярное

Все
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
За знаниями – на Skills Enbek
Чтобы половодье не застало врасплох
Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Нюансы цифровой трансформации
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
Сегодня нужна только победа
Снег растает, проблемы останутся
Чтоб фасады сияли, а не дырами зияли
Новый облик старой улицы
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
Урожай со школьной грядки
Глава государства посетил праздничный концерт
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
В борьбе с финансовыми пирамидами
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни

Читайте также

Детские SIM-карты с ограниченным доступом в интернет появят…
Мошенница продавала костанайцам несуществующие товары из Ки…
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Ученые смогут через единое окно получить доступ к мерам гос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]