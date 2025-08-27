В число призеров турнира вошли Айжан Досмагамбетова и Алишер Айсалбаев

Фото: НОК

Команда Казахстана по стендовой стрельбе отметилась бронзовой медалью на чемпионате Азии в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наши стрелки поднялись на третью ступень пьедестала в «трапе» среди смешанных команд. Успеха добились Айжан Досмагамбетова и Алишер Айсалбаев.

Ещё одно третье место осталось за Тайбэем. В финале за «золото» поборются Китай и Кувейт.

Напомним, команда Казахстана по стендовой стрельбе на домашнем турнире ранее также отметилась бронзовой медалью. На третью ступень пьедестала поднялась Анастасия Молчанова, успешно выступив в дисциплине «скит».