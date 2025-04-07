Казахстанцы завоевали бронзу на втором этапе Кубка мира по батутной гимнастике
77
Спортсмены за свое выступление получили 51,090 балла
Мужская команда Казахстана по батутной гимнастике поднялась на пьедестал на этапе Кубка мира в Риччоне (Италия), сообщает Kazpravda.kz
По информации НОК, казахстанские спортсмены успешно выступили в синхронных прыжках среди мужчин.
Бронзовую медаль завоевали Роман Барков и Ерлан Тасмагамбетов. Спортсмены за свое выступление получили 51,090 балла.
Победу одержал дуэт из Германии - 51,570. Второе место заняли атлеты из Франции - 51,350.
Стоит отметить, что на предыдущем этапе Кубка мира казахстанцы также взяли медаль. Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали серебро в синхронных прыжках.