Казахстанцы завоевали еще одну медаль на ЧА по велотреку
Копилка национальной сборной пополнилась стараниями Рамиса Динмухаметова и Ильи Карабутова
На проходящем в городе Тагайтай чемпионате Азии по велотреку копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма
В категории "элита", в гонке "мэдисон" на 50 км вторыми стали Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов.
Япония - 104
Казахстан - 82
Гонконг - 65
Таким образом, у национальной сборной Казахстана сейчас 3 медали (2 серебряные и 1 бронзовая). У юниорской команды в активе 2 золота.
Континентальное первенство завершится 31 марта.