На проходящем в городе Тагайтай чемпионате Азии по велотреку копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

В категории "элита", в гонке "мэдисон" на 50 км вторыми стали Рамис Динмухаметов и Илья Карабутов.

Япония - 104

Казахстан - 82

Гонконг - 65

Таким образом, у национальной сборной Казахстана сейчас 3 медали (2 серебряные и 1 бронзовая). У юниорской команды в активе 2 золота.

Континентальное первенство завершится 31 марта.