Казахстанец удачно выступил в финале этапа Кубка мира по пулевой стрельбе

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Валерий Рахимжан занял восьмое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров

Фото: пресс-служба НОК РК

В Буэнос-Айресе проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает Kazpravda.kz 

В рамках соревнований до финала дошел представитель команды Казахстана Валерий Рахимжан. Он успешно выступил в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

В финальном выступлении Рахимжан занял восьмое место.

Первым стал Ху Кай (Китай). Вторым финишировал Антон Аристархов (Россия). Бронзовую медаль завоевал Джейсон Солари (Швейцария). 

#Кубок мира #финал #пулевая стрельба #Валерий Рахимжан

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