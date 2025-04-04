Валерий Рахимжан занял восьмое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров

Фото: пресс-служба НОК РК

В Буэнос-Айресе проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает Kazpravda.kz

В рамках соревнований до финала дошел представитель команды Казахстана Валерий Рахимжан. Он успешно выступил в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

В финальном выступлении Рахимжан занял восьмое место.

Первым стал Ху Кай (Китай). Вторым финишировал Антон Аристархов (Россия). Бронзовую медаль завоевал Джейсон Солари (Швейцария).