Казахстанец удачно выступил в финале этапа Кубка мира по пулевой стрельбе
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Валерий Рахимжан занял восьмое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров
В Буэнос-Айресе проходит этап Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает Kazpravda.kz
В рамках соревнований до финала дошел представитель команды Казахстана Валерий Рахимжан. Он успешно выступил в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.
В финальном выступлении Рахимжан занял восьмое место.
Первым стал Ху Кай (Китай). Вторым финишировал Антон Аристархов (Россия). Бронзовую медаль завоевал Джейсон Солари (Швейцария).