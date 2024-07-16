Ерназар Жубан завоевал первую премию на «Славянском базаре»

Музыка, Культура, Lifestyle
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Дана Аменова
Корреспондент

Собственную победу молодой казахстанский певец посвятил родине, сообщает Kazpravda.kz

Фото: fest-sbv.gck.by

В Витебске подвели итоги престижного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни на фестивале «Славянский базар».

По результатам нескольких конкурсных дней гран-при конкурса завоевала Каролина Балан из Молдовы.

Обладателем первой премии международного конкурса эстрадной песни «Славянский базар» стал казахстанец Ерназар Жубан. Вторую премию разделили итальянка Марьям Танкреди и россиянка Екатерина Кузина. Третью премию присудили белорусу Валерию Чучману и Невене Пейковой из Болгарии.

«Вот всё и закончилось! Какое чудесное чувство – защищать имя нашей страны за границей! Думаю, труд оправдан! Хочу посвятить это первое место своей стране! Отдельная благодарность родителям и братьям. Спасибо всем болельщикам, я чувствовал вашу поддержку, друзья, пусть не все из вас были рядом», – написал он в соцсетях.

Напомним, по итогам первого конкурсного дня певец набрал 69 из 70 максимально возможных баллов. Казахстанец опередил своих конкурентов и занял первое место в турнирной таблице.

К слову, Ерназар Жубан родился в 1996 году. Окончил Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова по специальности «музыкальное образование» и Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова по специальности «эстрадное искусство».

Ерназар совершенствует свой вокал, продолжая развивать свои способности, оттачивает мастерство певца в алматинском эстрадно-симфоническом оркестре. Участник уникального совместного проекта «Жұлдыздар шеруі» компании Disney и общественного фонда «Болашак», где с другими артистами озвучил на казахском языке героев фильма «Красавица и чудовище».

В 2017 году занял первое место в Дельфийских играх и международном конкурсе «На крыльях музыки».       

В 2018 году вошёл в список талантливых студентов «Жас қыран». В 2020 году стал финалистом проекта «Х Factor» и победителем международного вокального конкурса «Сарандев». В 2021 году представлял Казахстан в международном конкурсе XVI - George Grigoriu в Румынии, где занял первое место.           

В 2021 году стал четвертьфиналистом проекта «Голос Казахстана».

#премия #фестиваль #«Славянский базар» #Ерназар Жубан

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