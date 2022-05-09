Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова

Забыть нельзя!

Среди защитников Отечества – уроженец Жарминского района Восточно-Казахстанской области Тулеугали Абдыбеков. Это человек нелегкой судьбы, ушедший на фронт из Южного Казахстана.

Сохранилась архивная фото­графия солдата, с которой смотрит красивый молодой человек. Каким он был? О чем мечтал? В июне 1941 года война разделила жизнь Тулеугали, как и миллионов других, на «до» и «после»… Простой сельский труженик стал воином.

Тулеугали Абдыбеков родился в 1916 году в Жарминском районе Семипалатинской области. Здесь прошли его детство и юношеские годы. Вместе с отцом занимался промысловой охотой, развивавшей меткость и зоркость глаз. Все это пригодится на фронтах Великой Отечественной, где он станет выдающимся снайпером. В 30-е годы юноша, спасаясь от голода, охватившего степь в результате сплошной коллективизации, бежит в Южный Казахстан к родственникам. Напомним, в Восточном Казахстане было потеряно 410 тыс. человеческих жизней, или 52,3% казахского населения.

Юноша стал хлопкоробом в совхозе Пахтаарал (сейчас это Макта­аральский район Туркестанской области). С 1938 по 1940 год проходил действительную военную службу в Хабаровском крае, который отделяли от Южного Казахстана более 7,5 тыс. км. К слову, Дальний Восток был не самым спокойным регионом, и казахстанец уже тогда почувствовал дыхание грядущей войны, предвестниками которой стали события на Халхин-Голе и вокруг озера Хасан.

Лучший снайпер Второй мировой

После демобилизации Тулеугали Насырханович возвратился в Южный Казахстан, работал бригадиром хлопкоробов. Мирный труд прервала война. Абдыбеков был призван Пахтааральским районным военным комиссариатом Южно-Казахстанской области 12 декабря 1941 года. Так начался боевой путь снайпера в составе второй стрелковой роты 30-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова.

Общеизвестно, что легендарная Панфиловская дивизия, преградившая путь врагу на Москву, состояла в основном из воинов-казахстанцев. В ней начал славный ратный путь знаменитый Бауыржан Момыш­улы. Командиром полка, в котором воевал Тулеугали Абдыбеков, был гвардии полковник Федор Ильич Решетников.

Заслуживает внимания представление комполка от 8 марта 1944 года на присвоение Тулеугали Абдыбекову звания Героя Советского Союза (посмертно). Как значится в документе, он «придя в полк 14.05.1942 года, … вскоре выделился как один из лучших стрелков, а уже в сентябре 1942 года становится снайпером полка и возглавляет замечательное снайперское движение». В числе отличительных качеств казахстанца называются мужество и отвага, снайперское искусство и воинская хитрость. Тулеугали Абдыбеков был осторожным, выдержанным, хорошо знающим повадки врага, по-настоящему храбрым и умелым воином. Мог оценить сильные и слабые стороны врага, проявлял смекалку, осмотрительность, решимость и умение прогнозировать.

Командир полка назвал Тулеугали Абдыбекова прославленным и непревзойденным снайпером, непрерывно совершенствовавшим свое воинское искусство. Уже много лет спустя, буквально в наши дни, по данным международных экспертов, Тулеугали Абдыбеков вошел в двадцать лучших снайперов Второй мировой войны! По сути, это признание мирового класса воинского мастерства казахстанца.

В задачи снайпера входило обнаружение и уничтожение команд­ного, офицерского состава противника, его снайперов, а также пулеметных и минометных расчетов, которые представляли основную опасность для наступавшей пехоты. Без поддержки снайперов атаки могли захлебнуться в крови. Как свидетельствуют документы, казахстанец только за дни зимнего наступления с 17 января по 21 февраля 1944 года уничтожил 48 гитлеровцев. Это почти половина роты. Каждый день снайпер выводил из строя двух фашистов. Враг терял своих офицеров, подготовленных стрелков, пулеметчиков. Так Тулеугали защищал жизни красноармейцев.

В представлении на награждение Тулеугали Абдыбекова высшей государственной наградой СССР – орденом Ленина отмечается его мужество, отвага, героизм и ратный талант. С июля 1942-го по 10 марта 1943 года казахстанец метким огнем уничтожил 255 гитлеровцев. В официальном документе сказано: «Товарищ Абдыбеков Т. с 6 по 10 марта под постоянным огнем противника, умело выбирая себе цель, убил 28 фашистов и 2 ранил». В одном из боев Тулеугали Абдыбеков лично уничтожил 17 фашистов, а обнаружив пытавшихся скрытно контратаковать 25 гитлеровцев, снайпер их застрелил, уничтожив практически целый взвод врага.

В архиве сохранилась также приветственная телеграмма Военного совета 3-й Ударной армии. В ней говорится: «Дорогой товарищ Абдыбеков Тулеугали! Военный совет горячо поздравляет вас с успешным истреблением фашистских мерзавцев в последних боях за Великие Луки. Уничтожив 87 гитлеровцев, вы доказали на деле свою беззаветную любовь к Родине и лютую ненависть к гитлеровским извергам. Желаем вам дальнейших успехов в великом и благородном деле очищения советской земли от немецких захватчиков».

Проявляя мужество и смекалку, он в бою 9–10 марта 1943 года с большим риском для жизни вынес с поля сражения документы, а также личное оружие павших в бою однополчан – семь винтовок, три пулемета, один автомат. Благодаря этому подвигу сохранились сведения о погибших воинах...

Гвардии старший сержант Абдыбеков, как указывалось в представлении на присвоение ему звания Героя Советского Союза, подписанном командиром полка Решетниковым, довел свой снайперский счет до 395 уничтоженных врагов. Смог он и подготовить 32 снайпера, с большой настойчивостью вводя новичков во все детали снайперского искусства.

Память должна жить

Вглядимся еще раз в фотографию солдата. Суровый и мужественный взгляд, лицо человека, закаленного в сражениях. О чем мечтал наш земляк? Наверное, о Победе, о дороге домой, встрече с близкими, о мирной жизни...

В своем последнем бою на территории Калининской области 22 февраля 1944 года Тулеугали Абдыбеков получил смертельное ранение. Его доставили в медсанбат, но, несмотря на усилия военных врачей, 23 февраля храбрец скончался от ран. Тулеугали похоронили в районе станции Насва Новосокольнического района Калининской области на дивизионном кладбище.

Гвардии старший сержант Ту­леугали Абдыбеков за проявленные мужество и героизм был удосто­ен орденов Красного Знамени, Крас­ной Звезды, Отечественной войны I степени, ордена Ленина. Как уже упоминалось, сохранилось представление командира полка на присвоение казахстанцу посмертно звания Героя Советского Союза. Документ прошел все необходимые инстанции, вплоть до Военного совета армии, Военного совета фронта. В заключении за подписью члена Военного совета армии генерал-майора Каткова и командующего войсками 22-й армии, генерал-лейтенанта Юшкевича от 5 апреля 1944 года указано: «Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Как свидетельствуют военные архивы, наградной процесс застопорился на уровне наградной комиссии Наркомата обороны СССР. По неизвестным причинам там представление не подписали...

Прошли десятилетия с того времени, как отгремели залпы Великой Отечественной. Мы склоняем голову перед светлой памятью Тулеугали Абдыбекова, как и миллионов других сынов и дочерей огромной страны, погибших ради своих потомков, во имя искоренения коричневой чумы фашизма. Ни в коем случае нельзя забывать имена павших героев, их подвиги, искажать и фальсифицировать историю тех грозных и великих лет. В Казахстане всегда чтили память о Великой Отечественной войне и гордились ее участниками.

Имя замечательного сына казахского народа Тулеугали Абдыбекова необходимо увековечить. Его воинские заслуги должны быть признаны на государственном, общенациональном уровне. В пантеоне наших героев Тулеугали Абдыбеков находится в одном ряду с легендарными Бауыржаном Момышулы, который удостоен званий «Герой Советского Союза» и «Халық Қаһарманы», писателем-фронтовиком Халық Қаһарманы Касымом Кайсеновым. Верю, что настанет время и о герое-снайпере обязательно напишут книги и снимут фильмы. Колокол памяти не позволит забыть его имя.

От редакции: на днях на имя акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова поступил запрос депутата Восточно-Казахстанского областного маслихата Куата Рахимбердина об увековечивании памяти Тулеугали Насырхановича Абдыбекова, уничтожившего 397 гитлеровцев. «Имя героя не увековечено в названии улиц, школ и других объек­тов в Восточно-Казахстанской облас­ти, – значится в запросе. – Эту историческую несправедливость необходимо исправить. В целях сохранения памяти и уважения к подвигу казахстанцев – участников Великой Отечественной войны предлагаем назвать одну из улиц областного центра Усть-Каменогорска именем Тулеугали Абдыбекова. О подвигах нашего земляка должны знать современники, особенно подрастающее поколение, учащиеся и студенческая молодежь».