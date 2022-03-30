В Бангладеш от ножевых ранений погиб гражданин Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

"26 марта текущего года в консульский отдел Посольства РК в Индии поступило сообщение о том, что на территории Бангладеш в результате бытовой драки между сотрудниками одной компании погиб гражданин Казахстана. Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с представителями упомянутой компании и родственниками погибшего для выяснения полной информации о случившемся инциденте и оказания содействия в отправке тела в Казахстан.

"В результате происшествия от ножевых ранений пострадал ещё один гражданин РК. В настоящее время он проходит лечение в одной из больниц города Дакка. Согласно полученной информации, указанные граждане Казахстана прибыли в Бангладеш с целью работы в российской компании, которая занимается строительством атомной электростанции в городе Руппур", – заключили в министерстве.