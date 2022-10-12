Казахстанец завоевал «золото» на Всемирной шахматной олимпиаде

Юный казахстанский шахматист Нургалиев Сауат в индивидуальном зачете завоевал золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде до 16 лет, которая проходила с 1 по 11 октября 2022 года в Азербайджане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

«До последнего тура мы боролись за медали весьма успешно, хорошая у нас была игра, хорошее выступление. Самое главное, что ребята показали очень высокий уровень подготовки. В личном зачёте Сауат Нургалиев выиграл золотую медаль, Имангали Ахилбай удостоился «бронзы», – отметил капитан сборной Павел Коцур.

Играли ребята 12 и 14 лет, и на следующий год планируется побороться за медали тем же составом, добавил он.